Burkina Faso: Entreprise Attoté - Une PME locale au service de la communauté

Dans le cadre des activités du 5è Salon des banques et des petites et moyennes entreprises (SBPME) de l'espace UEMOA, les participants sont allés visiter une entreprise locale, Attoté, de la ville de Korhogo, en République de Côte-d'Ivoire le 9 novembre 2019.

Offrir des médicaments naturels aux populations et mettre fin aux arnaques des faux tradi-praticiens, telle est ce qui a motivé la création de l'entreprise Attoté qui signifie en langue malinké «Ca suffit ou c'est bon comme ça».

Spécialisé dans la production de médicaments miraculeux dénommés « Attoté », à base de plantes et d'eau, le fondateur de Attoté, Djiakaridja Ouattara offre une gamme variée de produits homologués par l'Etat ivoirien et qui soignent plusieurs pathologies.

Il s'agit, entre autres, du diabète, de la tension, des maux de ventre, la stérilité, la sinusite, les ulcères, les hémorroïdes, l'asthme, l'impuissance sexuelle, le fibrome, etc.

Selon M. Ouattara, il a hérité le produit Attoté de son grand père qui le faisait avec des canaris. Aujourd'hui, il a décidé d'en faire une production à grande échelle pour soigner l'Afrique.

Il invite par ailleurs ses frères Africains à la solidarité et à consommer ce qui produit sur le continent. Car, soutient-il, ce qui vient d'ailleurs, non seulement ne nous soigne pas mais pire, nous détruit, sur le plan sanitaire et économique.

Bâtie sur fonds propres, l'entreprise Attoté emploie une douzaine de permanents, plus de 200 journaliers et crée environ deux milles emplois indirects. Ses produits sont distribués partout dans la sous-région, en France, aux Etats-Unis d'Amérique, a fait savoir le fondateur de Attoté.

Le secrétaire permanent du Salon, a exprimé sa joie d'avoir visité une entreprise locale en phase avec les objectifs et le thème du 5è SBPME qui est « la PME pour un développement local dans l'UEMOA ».

« Je suis ému et heureux d'être là. Cette année, nous avons parlé de du développement l'économie locale.

Et Attoté est un modèle de développement local. C'est une entreprise locale qui utilise des produits locaux, une main d'œuvre locale et qui distribue au niveau local, régional et international.

En plus, c'est une entreprise qui paye ses impôts », s'est-il réjoui. Pour M. Nagalo, avec une telle PME, c'est la ville de Korhogo, toute Côte-d'Ivoire voire toute la zone UEMOA qui en sont bénéficiaires. Et cela mérite le soutien, les encouragements du salon.