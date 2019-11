Sénégal: 4e Conférence territoriale d'évaluation des projets et programmes - Saint-Louis pèse 822 milliards pour 463 projets

La ville de Saint-Louis a abrité hier, mercredi 20 novembre, la 4e Conférence territoriale d'évaluation de l'état d'exécution des projets et programmes dans la région.

C'est à l'initiative du gouverneur de Saint-Louis qui a convoqué tous les chefs de service et acteurs au développement de la région dans le but de faire un round-up des engagements pris par le président de la République lors du 1er Conseil des ministres décentralisés, en juin 2012, ainsi que d'autres investissements portés par l'Etat depuis 2016, par les collectivités territoriales et ceux des ONGs.

À ce jour, la région de Saint-Louis pèse 822 milliards FCFA pour 463 projets. L'annonce est faite par le gouverneur de la région qui parle de projets visibles et vérifiables.

Alioune Aïdara Niang s'exprimait lors de la 4e Conférence territoriale d'évaluation de l'état d'exécution des projets et programmes dans la région de Saint-Louis tenue hier, mercredi 20 novembre.

"Ce travail est parti d'un travail de collecte à la base d'informations territoriales sur les différents projets et programmes au nombre aujourd'hui de 463 dans toute la région, avec 822 milliards FCFA de coûts d'investissements.

Nous avons mis en place, pour préparer cette activité, depuis le mois de juillet dernier, un Comité technique régional composé d'éminents experts en l'occurrence des chefs de service, du directeur de l'Agence régionale de développement (ARD) et son équipe, le service régional de la planification, le service d'appui au développement local, les services de l'hydraulique et de l'assainissement, autour des adjoints au gouverneur, des préfets et de des sous-préfets, pour nous donner les résultats d'aujourd'hui", a dit le gouverneur Niang.

Selon lui, les projets issus des 33 mesures prises par le président de la République lors du Conseil des ministres délocalisés de juin 2012 portent sur 306 milliards 945 millions FCFA.

Pour les investissements de l'État en dehors de ces mesures prises par le Chef de l'État, ses projets sont au nombre de 184 pour un montant global de 479 milliards 849 millions FCFA.

S'agissant des projets d'investissement en cours d'exécution, portés par les Collectivités territoriales, les communes et les départements, l'on dénombre 151 projets pour 16 milliards 736 millions FCFA.

Pour ce qui est des projets d'investissements portés par les ONGs, ils sont au nombre de 95 et se chiffrant à 19 milliards 459 millions FCFA.

"Aujourd'hui, le défi, c'est qu'on travaille à ce que tous les projets se terminent et qu'on puisse, dans un avenir (proche), nous donner les moyens de pouvoir maintenant mesurer, pas cette fois-ci les effets, mais les impacts que ces projets ont sur le devenir des populations, puisque la finalité ce sont les populations».