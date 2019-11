Afrique: Le pays au Forum d'Investissement en Afrique au Caire

Le Caire — L'Angola participera au Forum sur l'investissement en Afrique, qui se tiendra les 22 et 23 de ce mois, au Caire (Égypte).

Selon une note de l'ambassade d'Angola en Egypte parvenue à l'Angop, le pays sera représenté à l'événement par une délégation du ministère de l'Économie et de la Planification.

Lors de la rencontre à laquelle participera l'Angola à l'invitation du ouvernement égyptien, les participants aborderont également des questions relatives à l'identification des opportunités commerciales et à la croissance stratégique du continent africain.

Des chefs d'État africains, des représentants de sociétés africaines et internationales, des entrepreneurs et des institutions financières internationales participeront à cet événement, qui analysera l'évolution de l'agenda commercial du continent africain.

En marge de la réunion, un mémorandum d'accord sur l'économie, l'investissement et la coopération technique sera paraphé entre le ministère angolais de l'Économie et de la Planification et le ministère égyptien de l'Investissement et de la Coopération internationale.

L'accord renforcera les relations économiques et développera la coopération économique et technique entre l'Angola et l'Égypte.

La signature de cet important instrument créera des conditions favorables pour des investissements réciproques et facilitera l'échange d'expériences entre les deux pays.

Le Président égyptien Abdel-Fattah El-Sisi a été élu le 10 février 2019 à la tête de l'Union africaine lors du 32e sommet de l'organisation continentale qui s'est tenu dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba.