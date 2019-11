Angola: Malange aura une université publique

Luanda — La province de Malange pourrait compter sur une université publique, au cours de l'année prochaine, dénommée Rainha Njinga Mbandi, dans le cadre de la proposition de réorganisation du réseau d'institutions d'enseignement supérieur.

Le diplôme, approuvé mercredi, à Luanda, par la Commission pour la Politique Sociale du Conseil des Ministres, prévoit que la même réunira les unités organiques d'une autre université ou des institutions autonomes publiques existantes dans la province.

L'initiative du Ministère de l'Enseignement supérieur vise à rapprocher les unités organiques, contrairement à ce qui se passe actuellement, où la faculté de médecine de Malanje dépend de l'Université Luegi a Nkonde, dont le siège se trouve à plus de mille kilomètres, dans la province de Lunda-Norte. Dans la province fonctionne également, de manière autonome, l'École Supérieure Polytechnique.

Se confiant à la presse, à l'issue de la réunion, le secrétaire d'État à l' l'Enseignement Supérieur, Eugénio da Silva, a déclaré que la réorganisation du réseau d'institutions d'Enseignement Supérieur Public rationaliserait mieux les ressources financières et humaines.

Il a expliqué que la politique reposait sur le redimensionnement des institutions d'enseignement supérieur existantes, la fusion de certains et la création de nouvelles.

Justifiant la mesure, le secrétaire d'État a souligné que la même visait à établir la possibilité du réseau d'institutions d'Enseignement Supérieur Public, d'apporter des réponses adéquate aux exigences des programmes de développement local, ainsi que de diversifier et d'équilibrer l'offre formative.

Outre de la création de l'Université Rainha Njinga Mbandi à Malange, le diplôme prévoit également, selon le gouvernant, la transformation de l'Académie des Pêches et des Sciences de la Mer de Namibe en une université.

A rappeler que le pays possède sept régions académiques: l'Université Agostinho Neto (Luanda et Bengo), Université 11 de Novembro (Cabinda et Zaire), Université José Eduardo dos Santos (Huambo, Bié et Moxico), université Mandume (Huíla, Namibe, Cuando Cubango et Cunene), université Kimpa Vita (Uige et Cuanza Norte), université Lwegi a Nkonda (Lunda Norte, Lunda Sul et Malanje) et l'université Katiavala Buila (Benguela et Cuanza Sul).