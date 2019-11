Algérie: Présidentielle 2019 - Paroles de candidats au quatrième jour de la campagne

Alger — Voici des expressions marquantes tirées des interventions des candidats à l'élection présidentielle du 12 décembre, au quatrième jour de la campagne électorale:

- Le candidat Ali Benflis depuis Chlef : "L'Algérie est en mesure d'atteindre l'autosuffisance dans le domaine agricole, pour peu que le futur président de la République assurerait l'accès des agriculteurs aux terres, aux facilitations, aux crédits et à la mécanisation et à l'accompagnement". Depuis Adrar: " Je m'engage à mettre fin au phénomène de la bureaucratie qui entrave les investissements dans le Sud et de donner aux compétences de cette région le droit d'occuper des postes de responsabilités".

- Le candidat Abdelaziz Belaid depuis Mascara : " Le problème en Algérie n'est que politique et l'ancien régime a laissé des bombes à retardement qui nécessitent de l'intelligence et de la sagesse pour les détruire et construire une nouvelle République à laquelle tous les Algériens contribuent".

- Le candidat Abdelkader Bengrina depuis Alger: "Je m'engage à travailler et à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour résoudre tous les problèmes et jeter les bases d'une nouvelle République inspirée de la politique du fondateur de l'Etat algérien, El Amir Abdelkader". "Je vais restructurer l'économie nationale afin d'éviter les crises économiques qui engendrent des tensions sociales".