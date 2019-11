Algérie: Ligue 2 (13e j) - L'OM freiné à Oran, le WAT se rapproche

Alger — Le déplacement de l'Olympique de Médéa à Oran a été fatal pour le leader de la Ligue 2 algérienne de football, une défaite largement exploitée par son poursuivant direct, le WA Tlemcen qui réduit ainsi, son retard à trois unités, alors que l'USM Harrach commence à reprendre espoir, après avoir remporté son 2e succès de la saison, sans avoir quitté pour autant la 16e et dernière place, lors de la 13e journée peu prolifique en buts (11).

Tous les regards étaient donc braqués sur le stade de Habib Bouakal, où le leader médéen ambitionnait de réussir un bon résultat devant les Oranais "d'El-Djamia" en net regain de forme ces derniers temps. Un but inscrit dès le premier quart d'heure par Hitala (14e) aura suffi pour les locaux contraints par la suite de défendre "bec et ongles", leur mince avantage qui vaudra son pesant d'or pour l'ASMO qui remonte ainsi à la 5e place avec un total de (20 points), alors que le leader qui subissait sa 3e défaite de la saison, pouvait se maintenir en tête du classement devant l'autre grand favori, qu'est le WA Tlemcen.

Ce dernier, bénéficiant de l'avantage du terrain, n'a laissé aucune chance à l'USM Annaba, battue par (2-1). Deux buts de Touil (16e) et Benboulaid (28e) ont permis aux locaux de mener (2-0) à la pause avant d'encaisser un but en toute fin de match par Hadef (88e), une réalisation sans incidence sur la victoire finale. Une victoire ô combien bénéfique qui permet aux "Zianides"' de consolider leur place de dauphin, et surtout prendre un écart de 4 points sur le duo, RC Arba- RC Relizane, classés conjointement à la 3e place du podium (21 pts).

Si le RCA a réussi à ramener un précieux point, de son périlleux déplacement à Boussaâda (0-0), ce n'est pas le cas pour le RCR battu à Bejaia par la JSMB (1-0). Cette dernière en mauvaise posture (15e- 10 pts) n'avait pas le droit à l'erreur. Une petite victoire signée Zenasni (44e), lui donne l'espoir de fructifier son capital-points, lors de son match retard devant son voisin béjaoui, le MOB.

La JSM Skikda a frappé ce mercredi un double coup: battre l'AS Khroubs (2-1) et rester dans une excellente position d'attente. Menés dès la 3e minute, les "V noirs" ont renversé la vapeur en seconde période grâce à un doublé de Ziouèche (72e et 79e), pour s'installer à une confortable 6e place (19 pts) en attendant mieux.

Le MC El-Eulma a été le principal bénéficiaire de la journée en ramenant la victoire de son lointain déplacement à Arzew (1-0). La réalisation de Mebarki (38e) a mis les gars d'El-Eulma dans une excellente position d'attente (7e - 18 pts).

Le MC Saida a finalement gagné le match qu'il ne fallait pas perdre. Sa victime du jour, n'était autre que le DRB Tadjenanet qui alterne depuis l'entame de la saison, le bon et le moins bon. Son classement actuel (10e - 16 pts) ne plaide pas en sa faveur car ne comptant plus que deux unités d'avance sur le 14e en l'occurrence l'A. Boussaâda.