Algérie: Mise en exploitation de la nouvelle ligne ferroviaire Tébessa-Alger

Tebessa — Une nouvelle ligne de transport ferroviaire reliant Tébessa-Alger a été mise en exploitation mercredi en fin d'après midi en présence du directeur général de la Société nationale du transport ferroviaire (SNTF), Yacine Ben Djaballah et des autorités locales, a-t-on constaté.

Selon les explications fournies sur les lieux, cette desserte quotidienne de 700 km est assurée sur des wagons réhabilités par des compétences algériennes au niveau de l'atelier d'entretien ferroviaire de Sidi Bel-Abbès, et garantit toutes les conditions de confort et de sécurité aux voyageurs aussi bien en classe 1 que la classe 2.

Lors de la mise en exploitation de cette ligne, le DG de la SNTF a déclaré que la stratégie de modernisation des services de la SNTF se poursuit à la réhabilitation des wagons et du réseau ferroviaire dans les différentes wilayas du pays, rappelant que cette desserte est la troisième ligne du genre mise en service après celles de Béchar et Touggourt.

S'agissant de l'importance économique et sociale de cette ligne, M. Ben Djaballah a déclaré a l'APS que la mise en service de ce train à Tébessa, en tant que wilaya frontalière, permettra de relancer le mouvement économique en offrant "un moyen de transport utile aux voyageurs nationaux et étrangers vers la capitale et vers d'autres wilayas côtières à moyen terme".

De plus, le même responsable a révélé la signature prochaine d'une convention de partenariat entre la SNTF et l'université de Tébessa, pour assurer le transport des étudiants de la gare vers l'université Larbi Tebessi, après "le succès de l'expérience dans les wilayas de Batna et Chlef".

Sun un autre registre, le même responsable a révélé que la SNTF travaille actuellement sur son nouveau projet "le train bleu" devant assurer "dès la prochaine saison estivale le transfert des habitants des villes du Sud vers les wilayas côtières".

De son côté, le wali de Tébessa, Atallah Moulati, a appelé à cette occasion tous les citoyens et utilisateurs de cette nouvelle ligne à préserver "cette nouvelle acquisition", et l'intensification des campagnes pour informer les citoyens des horaires du train.

Les premiers voyageurs de la desserte Tébessa -Alger, approchés par l'APS, se sont félicités de la mise en exploitation de cette ligne et ont relevé son impact sur la facilitation des déplacements des tebessis vers la capitale, d'autant plus que, ont-t-il argué que "le train garantit toutes les conditions de confort et la qualité de service".

Pour rappel, la desserte Tébessa-Alger est programmée samedi, lundi et mercredi depuis la gare de Tébessa à 17h30 alors que le retour Alger-Tébessa est programmé depuis la gare Agha, dimanche, mardi et jeudi à 18h40.