Gabon: La Journée de la coopération nipponne à Libreville

L'Ambassade du Japon en collaboration avec le Service des volontaires japonais au Gabon de l'Agence gabonaise de coopération internationale (Jica) a organisé une journée de coopération à l'école publique d'Ambowé ce jeudi 21 novembre 2019.Il était question pour eux de faire la présentation du Japon, de leur Coopération et faire participer les enfants, non seulement aux jeux ludiques, mais surtout à la connaissance de la culture nipponne.

La forte pluie qui est tombé ce jeudi 21 novembre 2019 sur la capitale gabonaise n'a pas douché la détermination des Japonais à célébrer leur Journée dite de Coopération. L'école publique d'Ambowé, située dans le Premier arrondissement de la commune de Libreville a été l'un des établissements choisi pour bénéficier du programme de don aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine. Pierre Claver Nzoghe-Nguema, Directeur de cette école, a salué la dynamique de la coopération entre le Gabon son pays et le Japon.

Pour Massaki Sato, Ambassadeur du Japon près le Gabon, son pays a contribué à la construction d'un bâtiment de quelques salles classes, il y a quelques années au sein de l'école publique d'Ambowé. Profitant de cette coopération, L'Ambassade du Japon en collaboration avec le Service des volontaires japonais au Gabon de l'Agence gabonaise de coopération internationale (Jica) a organisé une journée d'activités culturelles pour donner aux écoliers l'occasion d'apprendre la culturelle japonaise. « Nous avons fait profiter à ces apprenants ce qui est de la coopération nippo-gabonaise et sur l'art de pliage de papiers. Ce n'est qu'un aspect du Japon et de sa culture, mais je pense que c'est très bien de faire connaître la diversité de la culture nipponne » renchérit le diplomate.

Heureux étaient les écoliers de cette école qui ont accueilli l'arrivée de la délégation nipponne au sein de leur établissement. Plusieurs d'entre eux ont témoigné de l'importance d'apprendre des autres. Ils ont pu découvrir des programmes éducatifs variés tels que le « Manga » l'art du dessin animé japonais, l' « Origami » l'art du pliage du papier et surtout un cours sur la coopération japonaise. L'un d'entre les écoliers inscrit en cinquième année a dit aimer ces moments de partages et d'échange avec la délégation japonaise. « Je trouve qu'ils sont très simples et gentils. Nous avons appris quelques mots en japonais, dans quel continent se trouve ce pays et à plier quelques papiers. On nous a appris à inventer ».

Il faut souligner à des fins utiles que ces journées de coopération sont des occasions pour montrer aux écoliers quelques facettes de la coopération et de la culture japonaise en vue de raffermir davantage les liens de fraternité et de mettre en exergue les excellentes relations de coopération qui existent entre le Japon et le Gabon. Aussi, faut-il tout de même rappeler que la coopération gabonaise au Gabon remonte à 1976 avec l'aide de la construction de la ligne du chemin de fer Transgabonais. Le Japon aide le Gabon dans plusieurs domaines à savoir l'éducation, la santé, la pêche…