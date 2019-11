Soudan: Hamdouk discute avec une délégation des EAU de coopération économique

Khartoum — - Le Premier ministre Abdallah Hamdouk a reçu Mercredi à son bureau une délégation des Emirats Arabes Unis (EAU) en visite dirigée par le Ministre de l'Energie et de l'Industrie.

Le Ministre des Finances et de la Planification Economique, Ibrahim Al-Badawi, le Ministre de l'Industrie et du Commerce, Madani Abbas Madani, et le Ministre de l'Energie et des Mines, Adel Ali Ibrahim, étaient présents.

La réunion a porté sur la Coopération entre les deux pays et le Développement des Investissements des EAU au Soudan, notamment dans les domaines des Infrastructures, des Aéroports, de l'Energie de Substitution et de l'Electricité, ainsi que des Projets de Transport visant à réduire les Coûts et à augmenter le Volume des Exportations.