Soudan: Coopération policière entre le Soudan et l'Italie

Khartoum, 21 — Le Directeur général par intérim des Forces de la Police, Osman Mohamed Younis a rencontré Gathelogi Vasalwa, ambassadeur de l'État d'Italie au Soudan.

La réunion a porté sur la coopération policière entre les deux pays dans tous les domaines, l'importance d'activer les protocoles de formation et de renforcer les capacités du personnel de police dans les deux pays et d'appuyer les accords signés entre les deux pays en matière de lutte contre la traite des êtres humains et l'immigration clandestine.

Pour sa part, Vasalwa a affirmé le désir de son pays de coopérer et de coordonner dans divers domaines et de tirer profit des expériences entre les deux pays pour réaliser la sécurité et la stabilité.