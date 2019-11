Congo-Brazzaville: Education - Des accords de jumelage en vue entre le Congo et la France

Les questions liées au jumelage des établissements scolaires des deux pays ont été récemment abordées au cours d'une séance de travail à Paris, entre le ministre congolais de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Collinet Makosso, et son homologue français en charge de l'Education nationale et de la jeunesse, Jean-Michel Blanquer.

La République du Congo et la France s'activent pour la mise en œuvre de l'accord de coopération signé le 3 septembre, à Paris, pour la formation des formateurs. En effet, après cette première étape, les deux pays entendent signer des accords de jumelage des lycées d'excellence, interdépartementaux, des classes renforcées du Congo et des établissements scolaires de France. Les deux parties ont également évoqué la mise en œuvre d'une politique de mobilité des enseignants et des élèves de ces établissements scolaires.

Ainsi, le ministre Anatole Collinet Makosso et Jean-Michel Blanquer ont poursuivi leurs échanges amorcés depuis quelque moment dans le domaine de l'éducation. Le ministre français de l'Education nationale et de la jeunesse a, de son côté, souhaité que ces discussions se poursuivent avec son homologue congolais, ntamment lors du prochain sommet France-Afrique de juin 2020. Une rencontre qui mettra un accent particulier sur le domaine de l'éducation.