Congo-Brazzaville: Forum professionnel de l'Union-ALFM, l'Association des anciens élèves des lycées français du monde

Présidée par Dominique Tchimbakala, ancienne élève du lycée français Saint-Exupéry de Brazzaville au Congo, l'Union-ALFM organise la première édition du Forum professionnel

Partant du constat que les liens par-delà les frontières doivent être davantage tissés et que les hasards professionnels peuvent être provoqués, l'Union-ALFM organise la première édition du Forum professionnel - les alumni rencontrent les entreprises - le 22 novembre 2019, de 14h à 21h, au Studio Cyclone 1, 16, rue Vilpian à Paris dans le treizième arrondissement.

De ce fait, la marraine de la première édition du Forum professionnel de l'Union-ALFM Murielle Ahouré, sprinteuse ivoirienne championne du monde en salle 60 m, quadruple vice-championne du monde (60 m, 100 m et 200 m) et ancienne élève du Lycée Mermoz d'Abidjan, encourage les alumni des établissements français de l'étranger à poursuivre leurs rêves, malgré les barrières liées à la mobilité.

« Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours fréquenté des écoles françaises à l'étranger : en Chine, au Japon, en Côte d'Ivoire... J'ai toujours été entourée de gens de toutes les origines. J'ai vraiment aimé ça ! Ca m'a ouvert sur le monde. Et aujourd'hui, cette diversité et ce brassage issus de mon exposition à l'éducation des écoles françaises à l'étranger a beaucoup œuvré dans la réussite de ma carrière de sportive internationale », explique Murielle Ahouré.

Parce qu'ils sont estimés à plus de 600 000 personnes sur le globe, les anciens élèves des lycées français du monde constituent une "communauté d'almuni des plus prometteuses qu'il faut aujourd'hui davantage fédérer". Parmi eux, 7 700 se sont déjà inscrits sur la plateforme www.alfm.fr dédiée aux anciens élèves des lycées français dans le monde.

Formés dans les établissements d'excellence de l'AEFE (Agence pour l'enseignement français à l'étranger) et de la Mission laïque française, ces anciens élèves, répartis dans plus de 112 pays, aujourd'hui entrés dans la vie active, sont pour la plupart hautement diplômés, polyglottes et mobiles en France comme à l'international.

Après-midi de rencontres, d'échanges, de sessions de recrutements et de conseils... cet événement incontournable vise à mettre en réseau les anciens élèves des établissements français de l'étranger avec une quinzaine d'entreprises françaises et internationales à fort potentiel économique et humain.

Pour cette édition, un espace Cap sur l'Afrique, permettra aux 200 participants attendus de bénéficier d'informations qualifiées concernant la scolarité, l'installation administrative et juridique en Afrique ainsi que les opportunités professionnelles présentes sur ce continent.

« Il semblait pertinent de mettre le cap sur l'Afrique pour cette 1ère édition, dans la perspective de la saison Africa 2020 initiée par le Président de la République française, mais aussi en réponse au regain d'intérêt que les anciens élèves du réseau expriment pour ce continent en pleine mutation » explique Dominique Tchimbakala.

Des sessions de mentorat dispensées par des coachs professionnels ainsi que des retours d'expériences d'expatriés et de repatriés seront également l'occasion pour les participants d'acquérir des clés et des conseils précieux pour bien mener leurs carrières professionnelles.

« Notre volonté, à moyen terme, est de proposer de la formation continue et du mentorat pour les inscrits de la plateforme www.alfm.fr ainsi que de nombreux services permettant de faciliter leur (ré)installation en France et dans d'autres pays du monde », précise Dominique Tchimbakala.

Scheena Donia, influenceuse aux multiples facettes, coach en image et en communication d'entreprise, donnera ainsi une session de coaching sur « la confiance en soi lorsque l'on souhaite changer de carrière professionnelle » et Séverine Lievin, coach-psychologue, qui se définit aussi comme une «sculptrice de Bonheur», abordera la question des pièges à éviter pour une expatriation réussie.

