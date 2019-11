Ile Maurice: L'armée française et la police mauricienne s'entrainent ensemble

«Phoenix 2019». Non il ne s'agit pas du millésime de notre boisson nationale, mais d'une coopération militaire entre la France et Maurice. Les deux pays tiennent un exercice interarmées et interallié, du 17 au 22 novembre.

Cet exercice prend la forme d'un entraînement conjoint entre les forces mauriciennes et les Forces armées françaises de la zone sud de l'Océan indien (FAZSOI) pour la conduite d'un engagement commun, explique un communiqué de l'ambassade de France :

Conduite d'une opération militaire commune ;

Connaissance mutuelle des procédures et règles de sécurité ;

Travail conjoint sur un thème particulier : pour cet exercice, le narcotrafic.

«Les participants français sont environ 100 personnes des armées de l'air, de terre, et de la marine. Les participants mauriciens sont environ 140 personnes sur le terrain auxquelles sont associées des unités de soutien.

Cet exercice s'inscrit dans le cadre de la coopération de défense franco-mauricienne, qui est dynamique et appréciée par les deux partenaires, et dans le cadre de la stratégie indopacifique de la France. Cette coopération est axée sur la lutte antiterroriste et la sécurité maritime. Elle vise à renforcer les capacités de la force de police mauricienne. La coopération dans le domaine naval devrait aussi être amenée à se développer.»

L'ambassade ajoute que la coopération de défense franco-mauricienne est active depuis de nombreuses années, mais elle s'est dernièrement renforcée grâce à la signature en mars 2018 d'un accord relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces. Le 9 novembre 2018 a également été signée une Déclaration d'intention en matière de coopération de défense entre la France et Maurice, visant à renforcer le volet naval et prévoyant la tenue de l'exercice 'Phoenix'.

L'essentiel des actions de coopération mises en œuvre à Maurice par les FAZSOI concerne la formation de la Mauritius Police Force (MPF), et notamment les forces paramilitaires Special Mobile Force (SMF), les garde-côtes ou encore l'Explosive Handling Unit. Ces formations se déroulent tant à La Réunion qu'à Maurice.