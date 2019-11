Ile Maurice: La Banque mondiale forme des fonctionnaires pour évaluer l'impact des impôts

Repérer, évaluer, jauger et mesurer l'impact des impôts et de la mise en place des prestations sociales du gouvernement est une compétence qui n'est pas donnée à tout le monde. C'est une aptitude spécifique et reconnue de la Banque mondiale (BM), qui n'hésite pas à la partager avec les fonctionnaires de pays qui en font la demande. C'est dans ce contexte qu'une délégation de la BM a séjourné à Maurice pendant 13 jours, en octobre, avec un double objectif.

Premièrement, il s'agissait d'analyser les grandes lignes d'un rapport sur les effets distributifs des impôts et des prestations sociales de l'État. L'autre volet visait à initier des fonctionnaires à l'utilisation d'un modèle de micro-simulation pour évaluer l'impact des impôts et des prestations sociales. Cette formation était destinée au personnel de la Mauritius Revenue Authority, de l'Economic Development Board, de Statistics Mauritius et du ministère des Finances.

Des échanges ont aussi eu lieu sur l'intégration des jeunes et des femmes peu éduqués sur le marché du travail.