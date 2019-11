Soudan: Des experts louent le rôle des administrations autochtones du maintien de la paix

Khartoum — - Un nombre d'Experts et d'Analystes Politiques ont salué le rôle croissant des Dirigeants de l'Administration Autochtone dans le Maintien de la Paix, de la Sécurité et de la Stabilité dans tout le pays, en particulier dans les Etats du Darfour, le Sud-Kordofan et l'Est-Soudan.

Le Prof. Mahjoub Mohamed Adam, Conférencier en Sciences Politiques aux plusieurs Universités Soudanaises, a félicité le rôle joué par les Administrations Autochtones pour réparer le Tissu Social, renforcer les Valeurs Patriotiques et consolider la Stabilité dans les Zones Isolées, Difficile d'Accès pour les Organes Concernés de l'Etat.

Il a expliqué que l'Administration Autochtone de ladite Région pouvait s'adresser à un Individu et le tenir Responsable de tout Acte portant atteinte à la Sécurité et à la Stabilité, affirmant que l'Administration Autochtone soutient toujours la Police et les Autorités Judiciaires pour atteindre les Auteurs en évoquant ses Procédures Coutumières.

Le Prof. Mahjoub a ajouté que les Administrations Autochtones ont contribué à l'Instauration de la Paix, de la Sécurité et de la Stabilité dans la Région du Darfour, aux côtés de Forces Armées, de Forces de Soutien Rapide (FSR) par la Diffusion des Valeurs de Fraternité de Paix et d'Amour entre les Tribus du Darfour, ce qui a favorisé le Retour de nombreuses Personnes Déplacées à leurs villages.

Dans le même contexte, Osama Mohamed Saeed a appelé à renforcer les Compétences et l'Expérience des Administrations Locales et à les associer à un Réseau d'Informations et à des Appels d'Urgence ainsi qu'à des Organes de l'Etat, ainsi qu'à préparer les Forces Armées et les FSR à s'attaquer à toute Cause Urgente ou affrontement tribal.

Il a souligné la nécessité de tenir des Sessions de Formation dans les domaines de la Paix, de la Sécurité et de la Stabilité afin de consolider l'Administration Autochtone pour lui permettre de s'acquitter de sa Tâche Nationale.