Somalie: Décès tragique d'une activiste somalienne

Almaas Elman, une activiste de la société civile qui avait la double nationalité canadienne et somalienne, est décédée dans la capitale de la Somalie, Mogadiscio, peu après avoir été touchée par un tir d'arme à feu alors qu'elle se trouvait dans un véhicule près de l'aéroport international. Elle venait de participer à une réunion dans la zone de Halane, pourtant hautement sécurisée. On ignore si elle a été visée ou touchée par une balle perdue, peut-être tirée par un membre des nombreuses forces de sécurité ou milices locales, régionales et internationales qui sont actives dans la région.

Almaas faisait partie d'une éminente famille d'activistes, et était reconnue pour son travail inlassable visant à aider les victimes de violences sexuelles en Somalie. Elle soutenait activement l'organisation codirigée par sa mère, Fartuun Elman, et sa sœur Ilwad Elman. Cette association a déjà aidé d'innombrables survivantes de violences sexuelles ainsi que des anciens enfants soldats issus de divers groupes armés. Son père, Elman Ali Ahmed, était un activiste pacifiste qui a lui-même été tué à Mogadiscio en 1996.

Les nombreux messages diffusés sur les médias sociaux depuis l'annonce de sa mort montrent qu'Almaas était non seulement une source d'inspiration, mais aussi une personne très chaleureuse qui faisait preuve d'une grande humilité.

Nous pensons à la famille d'Almaas et à tous ses proches durant ces moments extrêmement difficiles.

Le gouvernement s'est engagé à enquêter sur le meurtre d'Almaas. Les autorités devraient veiller à ce qu'une enquête approfondie et rapide, avec l'appui de la communauté internationale, permette non seulement de faire la lumière sur cet incident afin de traduire les responsables en justice, mais aussi d'inciter à la prise de mesures pour assurer la sécurité de tous les citoyens en Somalie.

Texte original en anglais : www.hrw.org/news/2019/11/21/tragic-loss-somali-activist

Tweets

: Almaas Elman, une courageuse activiste somalo-canadienne tuée à Mogadiscio le 20 novembre, était une "étoile brillante" selon . Elle ne sera pas oubliée, et il faut que justice lui soit rendue. https://t.co/UCm75Pwbn2

-- HRW en français (@hrw_fr)

L'activiste Almaas Elman tuée à Mogadiscio : "C'est une perte énorme pour sa famille bien sûr, mais aussi pour la cause des droits des femmes et surtout les victimes de violences sexuelles en Somalie." -- , sur RFI. https://t.co/tIwBRlrlZ2 via pic.twitter.com/BKwzk9tNZQ

-- HRW en français (@hrw_fr)