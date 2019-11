Algérie: Présidentielle - Toutes les dispositions prises pour la réussite du processus électoral

- Le vice-ministre de la Défense nationale, Chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général de Corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, a affirmé, jeudi à Biskra, que toutes les dispositions ont été prises pour la réussite du processus électoral, se félicitant de "l'adhésion" du peuple à son armée et sa "détermination" à aller vers l'élection présidentielle du 12 décembre prochain, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Le Haut Commandement de l'ANP a "veillé à ce que soient satisfaites les revendications populaires légitimes et urgentes, à l'origine des marches populaires pacifiques, civilisées et qui tiennent compte de l'intérêt suprême de la patrie. Pour ce faire,toutes les mesures idoines à même de préserver au peuple algérien sa sécurité et sa stabilité et à l'Etat algérien et ses institutions vitales leur notoriété et leur pérennité ont été prises, et ce, jusqu'à atteindre l'étape de la tenue des élections présidentielles", a-t-il souligné dans une allocution d'orientation prononcée, au troisième jour de sa visite à la 4ème Région militaire.

Rappelant que le Haut Commandement de l'ANP a veillé "inlassablement" à la satisfaction des revendications populaires "légitimes et urgentes, à l'origine des marches populaires pacifiques, civilisées et qui tiennent compte de l'intérêt suprême de la patrie", Gaïd Salah a affirmé également que "toutes les mesures idoines" pour préserver au peuple algérien sa sécurité et sa stabilité et à l'Etat algérien et ses institutions vitales leur notoriété et leur pérennité ont été prises.

"Nous savons pertinemment que les positions claires que le peuple algérien ne cesse d'avoir envers son armée, sont des positions constantes car elles émanent de sa profonde conscience et de son bons sens qui ne se trompe jamais, que l'ANP a été, depuis le début, mue par une bonne intention et des objectifs nobles, en accompagnant son peuple dans ses marches pacifiques et civilisées, un accompagnement durant lequel le Haut Commandement a veillé à réunir toutes les conditions de sécurité, de protection et de prévention", a-t-il affirmé.

"Le combat, de par le concept et la pensée découlant de l'essence même de la glorieuse Révolution de Libération, est une action continue et une démarche soutenue, d'où l'importance qu'il y a pour les générations de l'indépendance, notamment les jeunes, de comprendre parfaitement que l'indépendance dont la lueur a jailli à travers la génération de novembre, restera à jamais en travers de la gorge des ennemis d'hier et de leurs serviteurs d'aujourd'hui, car ils n'ont jamais digéré l'indépendance de l'Algérie, et lui ont toujours voulu une indépendance d'apparence seulement", a-t-il souligné .

Le vice-ministre de la Défense nationale, a affirmé, dans ce contexte, que "l'encens de l'Algérie novembriste dans l'esprit et l'aspect, étouffe ces ennemis, car leur vie, leurs intérêts et leur avenir ne peuvent se concrétiser que dans une Algérie qui renie son histoire et sa langue, une Algérie qui rejette sa religion et qui trahit ses authentiques valeurs nationales".

"Lorsqu'ils ont constaté sur le terrain la bonne et ferme volonté du Haut Commandement de l'ANP et qu'il est entièrement du côté de son peuple et de sa patrie, avec tout ce que le terme patriotisme peut avoir comme signification, ils se sont soulevés, déversant leur hostilité envers le peuple algérien et son armée", a-t-il poursuivi.

Détermination du peuple à aller vers les élections

Selon Ahmed Gaïd Salah, les ennemis de l'Algérie "ont oublié que la principale force sur laquelle s'appuie notre Armée est la force populaire et la volonté populaire, ainsi que la conscience du peuple, connu pour sa perspicacité, qu'il est, d'une part, la profondeur stratégique de l'ANP et le vivier d'où celle-ci est issue et, d'autre part, que l'Armée n'a d'autre objectif que de le servir".

Il a rappelé, à ce titre, que l'ANP est "la digne héritière de l'Armée de libération nationale, et c'est précisément ce lien sacré qui a beaucoup dérangé ces ennemis".

"Tout comme la Révolution de Novembre a vaincu hier son ennemi tyrannique, par la sincérité, le dévouement et la détermination à atteindre les objectifs, le peuple algérien triomphera, en compagnie de son armée, des relais de la bande, et les valeurs de novembre seront ancrées et imprégnés dans les esprits et le courant novembriste teindra de ses couleurs l'Algérie nouvelle et son Etat fort et enraciné", a-t-il ajouté.

"Nous distinguons clairement aujourd'hui entre celui qui veut que l'Algérie s'en sorte et celui qui veut qu'elle tombe dans le piège de l'impasse avec toutes les conséquences désastreuses et dangereuses qui peuvent en découler", a affirmé le chef d'état-major de l'ANP.

Dans ce contexte, le général de corps d'armée, a souligné que l'Algérie, "tout comme les enfants de novembre en ont été responsables hier, a besoin aujourd'hui de qui en soit responsable", soutenant que les démarches de l'Algérie "ne seront pas vouées à l'échec, aujourd'hui, comme elles ne l'on pas été hier, car la vaillante génération de l'indépendance est de la même trempe que les vaillants hommes de novembre".

L'exercice qui s'inscrit dans le cadre du "rehaussement continu et efficient de l'état-prêt des hommes des Troupes spéciales, et de l'optimisation permanente du niveau de leurs potentiels de combat et opérationnels afin de les rendre à la hauteur des missions assignées, a été exécuté avec grande précision, célérité et haut professionnalisme", note la même source, ajoutant que cette efficacité "dénote des grandes capacités de nos troupes spéciales lors de l'exécution de telles actions de combat efficaces et rapides".

"Ceci confirme manifestement et effectivement le haut niveau atteint en termes de formation et d'instruction dispensées par l'Ecole supérieure des Troupes spéciales à ses élèves et stagiaires dans l'objectif d'élever en permanence les aptitudes, les compétences et la disponibilité des éléments à accomplir les différentes missions dans toutes les conditions et les circonstance", relève le communiqué.

La parole a été donnée aux cadres et personnels qui ont réitéré leur "immuable engagement et détermination à protéger nos frontières nationales, ainsi que leur fierté de l'accomplissement de cette noble mission nationale", conclut la même source.