Afrique: Le CHAN 2020 aura lieu du 4 au 25 avril (officiel)

Le Caire — L'édition 2020 du Championnat d'Afrique des nations (2020) aura lieu du 4 au 25 avril prochain, a annoncé la Confédération africaine de football dans un communiqué sanctionnant la réunion de son Comité exécutif, ce jeudi dans la capitale égyptienne.

"Les dates du CHAN ont été approuvées du 4 au 25 avril", relève le communiqué au sujet de cette compétition qui met aux prises des sélections composées de joueurs évoluant dans leur championnat.

La Supercoupe d'Afrique 2019 devant opposer le vainqueur de la Ligue africaine des champions à celui de la Coupe de la CAF aura lieu à Doha (Qatar) le 14 février.

Au sujet de la Coupe du monde des clubs 2021, les représentants africains seront les trois premiers de la Ligue des champions de la saison 2020-2021.

Entre autres décisions prises, les CAN féminine et de jeunes (U17 et U20) se joueront à 12 équipes. Sur la CAN 2021, "en raison des conditions météorologiques, les dates de la CAN 2021 seront décidées conjointement par la CAF et le pays hôte".

"Dorénavant pour toutes les compétitions de la CAF, l'administration décidera des dates, des heures et du lieu des matchs après avoir analysé les avis des équipes concernées", a ajouté le document.