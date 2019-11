Afrique: 30ème anniversaire de leurs droits - Les enfants prennent les commandes et le monde passe au bleu

Le mercredi 20 novembre 2019, à l'instar des autres pays, l'Unicef-Côte d'Ivoire a célébré la journée mondiale de l'enfance à leur siège à Abidjan-Cocody.

Ce 30ème anniversaire a été l'occasion pour les adultes de passer la main aux enfants afin que ceux-ci s'expriment. Chaque 20 novembre, le monde commémore l'anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant en célébrant la journée mondiale de l'enfance.

L'Unicef invite la Côte d'Ivoire et le monde entier à passer au bleu et à laisser les enfants prendre les commandes des médias, des sports, des arts, des entreprises et mêmes des gouvernements, pour faire entendre leur voix et faire part de leurs préoccupations.

À cette occasion, le représentant de l'Unicef en Côte d'Ivoire a indiqué que cette année est une édition spéciale de la journée mondiale de l'enfance car elle marque le 30ème anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant.

« L'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant, il y a 30 ans, a permis de réaliser des progrès importants. Cependant, beaucoup trop d'enfants restent en marge, surtout parmi les plus pauvres et les plus vulnérables.

En plus des défis persistants dans les domaines de la santé, de la nutrition, de l'éducation et de la protection de l'enfance, les enfants d'aujourd'hui doivent aussi composer avec de nouvelles menaces, telles que les changements climatiques. » a déclaré Marc Vincent, représentant de l'UNICEF en Côte d'Ivoire.

Pour Unicef, la journée mondiale de l'enfance est une journée pour et par les enfants, pendant laquelle ils rappellent aux adultes qu'eux aussi ont des choses à dire sur les décisions qui les touchent et qui concernent leur avenir.

Depuis New York, Hans, 13 ans, jeune reporter de la ville de Soubré, s'adressera à l'Assemblée générale des Nations Unies : « Je souhaite que chaque enfant et adolescent ait la possibilité de faire entendre sa voix auprès des décideurs sur tous les enjeux les concernant à travers des discussions ouvertes dans leur communauté ou leur école. », a-t-il dit.