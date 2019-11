Maroc: Tiznit s'achemine vers un nouveau marketing territorial

Triple champion du monde de boxe, N. Oubaali en est la figure de proue

Le triple champion du monde de la boxe WBC (World Boxing Council), Nordine Oubaali, a effectué, les 17 et 18 novembre, une visite de solidarité à la province de Tiznit. Cette visite s'inscrit dans le cadre du processus du marketing territorial mené par le conseil provincial et qui vise à valoriser les valeurs humaines et solidaires menées conjointement avec la société civile et le secteur privé en lien avec le nom d'un champion du monde autour d'un projet solidaire.

Cette initiative solidaire porte sur le projet de fourrage d'exploitation au village Aguerd ou Abdi, commune d'Anzi (400 bénéficiaires) et le projet d'alimentation en eau potable du village Taghdicht, commune d'Ammelene-Tafraout (800 bénéficiaires). Le coût global des deux projets est estimé à 2.000.000,00 de dirhams financé dans le cadre d'un partenariat entre le conseil provincial de Tiznit, les deux associations des douars Taghdicht et Aguerd ou Abdi, la Fondation Joud pour le développement, la Société Atlas peinture et la Maison de Tafraout.

Lors d'une conférence de presse tenue au douar Taghdicht, à plus de 2000 m d'altitudes, le président du conseil provincial de Tiznit, Abdellah Ghazi, a souligné que le conseil provincial a tout l'honneur d'accueillir le triple champion du monde de la boxe Nordine Oubaali.

"Avec ce parrainage, on cherche à réunir différents intervenants autour de projets solidaires et humanitaires. La philosophie de solidarité est présente avec une logique de gagnant-gagnant. Nous sommes fiers d'accueillir notre champion du monde de boxe".

Pour sa part, Nordine Oubaali a exprimé sa joie de venir partager dans ces villages lointains sa dernière victoire du 7 novembre 2019, à Tokyo. « Il y a quelques mois, on m'a parlé de ces projets et j'ai tenu à y participer. Alimenter ces villages en eau potable est très important car l'eau c'est la vie. Pour moi, il est primordial de participer à cette action humanitaire dans les régions de mes ancêtres », a-t-il relevé.

Rappelons que Nordine Oubaali est un jeune boxeur, cinq fois champion de France des mi-mouches. De 2006 à 2010, il a été membre de l'équipe de France, médaillé de bronze aux championnats d'Europe en 2005, du monde en 2007 et des championnats de l'Union européenne en 2007, médaillé d'or aux Jeux de la Francophonie en 2005 et aux Jeux méditerranéens en 2009. En 2010, il a remporté la Coupe d'Europe en Ukraine.

En 2014, la ville de Marrakech a abrité son premier combat professionnel. Son palmarès a été étoffé par les ceintures de champion de France poids coq (2015), champion WBA Intercontinental poids coq (2016), champion WBC Silver poids coq (2017) et triple champion du monde poids coq WBC (2019).