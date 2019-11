Congo-Brazzaville: Coopération militaire - Deux nouveaux attachés de défense accrédités au pays

Le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, a présidé, le 21 novembre à Brazzaville, la cérémonie d'accréditation des attachés de défense près les ambassades d'Allemagne et d'Angola.

De nombreuses personnalités civiles et militaires étaient présentes à la cérémonie, parmi lesquelles les ambassadeurs de la République Fédérale d'Allemagne, Klaus Peter Schick; et de l'Angola, Vicente Muanda; le chef d'état-major général des Forces armées congolaises, le général de division, Guy Blanchard Okoï; ainsi que les membres du haut commandement militaire.

Né le 4 décembre 1970, à Duisbourg, en Allemagne, le lieutenant-colonel Marc Andréas Lakomczak est diplômé de l'Ecole de guerre de Pékin, en Chine. Il a également suivi une formation d'attaché militaire et les cours de langues chinoise et française. Il est détenteur d'un master en gestion, obtenu à l'université de la Bundeswehr, en Allemagne. Sur le plan national, il a, entre autres, occupé les fonctions de chef des opérations psychologiques intermédiaires ; assistant au chef de projet SAP-Software, attaché de défense près l'ambassade de la République Fédérale d'Allemagne en République populaire de Chine. Sur le plan international, il a servi dans les missions de la Force internationale d'assistance et de sécurité, en Afghanistan, et à la Force de stabilisation, en Bosnie Herzégovine. Il est médaillé de l'Otan et de l'armée allemande, pour la mission de la Force de stabilisation, en Bosnie Herzégovine et en Afghanistan.

Pour sa part, le colonel Alfredo Salaquiaco, de l'Angola, né le 7 mai 1966, à Damba, est diplômé de l'Ecole de guerre de Paris. Il est détenteur, entre autres, d'une licence en sciences de l'éducation, option didactique et linguistique en lettres modernes de langue française, obtenue à l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Luanda ; un master en histoire militaire, obtenu à l'Ecole supérieur des hautes études de Paris ; une maîtrise en langue et littérature, obtenue à la Faculté des lettres de l'Université Agosthino-Neto de Luanda.

A l'issue de la cérémonie, Marc Andréas Lakomczak et Alfredo Salaquiaco ont exprimé leur joie de représenter leurs pays respectifs.« Nous nous sentons honorés », ont-ils déclaré.