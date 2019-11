Cote d'Ivoire: Modernisation de l'administration - Raymonde Goudou présente les outils et les acquis aux députes

Dans le cadre du processus de basculement en mode budget-programme, le Dr Raymonde Goudou Coffie ministre de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du Service Public était mardi 19 Novembre 2019 face aux députés de la Commission des Affaires économiques et Financières pour le vote et l'examen du Budget de son département en sa nouvelle qualité d'ordonnateur principal de ce budget.

Avec un budget global de 3.103.959.535 FCFA pour 2020 qui va financer deux principaux programmes dont l'Administration générale avec une enveloppe de 2.312.312.538 FCFA et la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du Service Public avec une dotation budgétaire de 791.647.000 FCFA, la ministre a décliné les objectifs globaux de son département pour 2020:

Renforcer la gouvernance administrative,, bâtir une Administration moderne et performante au service des citoyens.

Le Dr Raymonde Goudou Coffie a rappelé que ses attributions étaient certes claires et ne se confondaient pas ni avec celles du ministère de la Fonction Publique encore moins avec celles du Secrétariat d'État au Renforcement des capacités, mais que tout se faisait en lien et dans la complémentarité sur certains segments.

La Fonction publique gère l'ensemble des ressources humaines de l'Administration Publique, mais elle sera la grande bénéficiaire des résultats du projet de profilage et de codification qui va lutter contre le désert administratif, mettre en harmonie les postes de travail et les profils les compétences techniques de leurs animateurs pour une Administration performante.

Au niveau de l'émergence de l'ivoirien nouveau, son département devra travailler étroitement avec le Secrétariat d'État au Renforcement des capacités pour construire ce nouveau prototype de citoyen travailleur, respectueux des lois et du bien public, amoureux de son pays.

Pour prémunir ce citoyen nouveau au cœur de la Côte d'Ivoire pays émergent dans un futur si proche, son département ministériel a doté l'observatoire du Service Public (OSEP) d'un outil qui permet au citoyen de contrôler l'action de l'administration Publique.

Le portail du citoyen dénommé MILIE est une plateforme interactive au service de l'usager/client et qui évalue son taux de satisfaction vis -à-vis des offres de service du Service Public en recueillant ses requêtes, pour les traiter et les suivre en même temps que lui jusqu'à la satisfaction de ses besoins.

La simplification, la dématérialisation et la digitalisation sont déjà implémentées à travers le projet e-démarches et facilite déjà la vie au citoyen dans les administrations des impôts, du Trésor, de l'éducation nationale, des douanes nationales.

La politique de Modernisation de l'administration Publique et de l'Innovation du Service Public conjointement mise en œuvre dans plusieurs administrations ministérielles et institutions de la République à travers différentes réformes et plateformes techniques est une réalité et une véritable toile électronique se construit progressive avec une future interface unique le portail du citoyen.

Pour que tous les services de l'administration et leurs différentes informations soient entre les mains de l'usager/ client en un clic.