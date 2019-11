Sénégal: Progression du secteur secondaire en septembre 2019

En septembre 2019, le secteur secondaire a progressé de 1,7%, en variation mensuelle, indique la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) dans sa dernière publication « Point Mensuel de Conjoncture @ octobre 2019 ».

Cette orientation est, essentiellement, liée aux performances notées dans la fabrication de produits agroalimentaires (+11,8%), la branche de « filature, tissage et ennoblissement textile » (+28,3%) et celle de « travail du cuir et fabrication d'articles de voyage et de chaussures » (+76,4).

Elle a été, toutefois, particulièrement atténuée par les faibles résultats de la construction (-24,9%) et de la « fabrication de ciment et d'autres matériaux de construction » (-19,4%).

Sur un an, souligne la Dpee, le secondaire s'est contracté de 0,1% en septembre 2019, du fait principalement des contreperformances relevées dans la construction (-13,2%), la branche de « filature, tissage et ennoblissement textile » (-19,6%), le « sciage et rabotage de bois » (-49,1%) et la « fabrication de papier, cartons et d'articles en papier ou carton » (-43,2%).

Cependant, la fabrication de produits agroalimentaires (+4,8%), le «travail du cuir et fabrication d'articles de voyage et de chaussures » (+166,5%) et la « production et distribution d'électricité et gaz » (+5,7%) se sont particulièrement bien comportés sur la période.