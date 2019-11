Madagascar: Rabenala Toussaint - Un olympien hors hair

Il est désigné plusieurs fois porteur de notre drapeau national lors des différents jeux internationaux , signe de fierté , de réconfort et de stimulus pour un athlète qui a pris à la lettre la devise des jeux olympiques modernes « citius, altius, fortius » qui signifie plus vite, plus haut , plus fort. Athlète de très haut niveau sur le « track and field » mais aussi un intellectuel inégalable dans le milieu académique et professionnel .

Culture d'excellence : Sur le plan academique et professionnel.

Son nom pour tous les amoureux du sport révèle un personnage qui a défendu plusieurs fois notre couleur nationale et a remporté toujours des médailles . Mais derrière ce nom cache aussi un homme qui a toujours la volonté de se surpasser , de s'enrichir intellectuellement. Il l'a fait et continue de le faire car il a toutes les capacités requises en bénéficiant la devise « mens sana in corpore sano ». C'est un idéal pour tout le monde mais tout dépend de la capacité et de la volonté. ?

Il a fait ses études secondaires au collège Saint François Xavier à Fianarantsoa et a obtenu son diplôme de baccalauréat série C avec 1er prix d'excellence, excusez du peu, en 1984 . Pluridisciplinaire, notre invité a excellé partout où il a fait ses études , brevet de technicien supérieur ( BTS) en comptabilité et gestion à Bordeaux, maîtrise en droit privé , option droit des affaires de la faculté DEGS de l'Université d'Antananarivo, diplôme d'études supérieures de l' école des douanes et d'accises de Bruxelles, doctorat en sociologie de la faculté DEGS de l'université d'Antananarivo .

Sur le plan professionnel , il était enseignant à la faculté DEGS d'Antananarivo, à l'INSCAE, à l'ENAM, à l'IMATEP, inspecteur des douanes, , inspecteur d'Etat vérificateur à la direction générale de l'inspection générale d'Etat, et récemment il est nommé directeur interrégional de l'IGE d'Antsiranana.

Athlete de très haut niveau sur le plan sportif

il a fait son service militaire hors forces armées dans le domaine de l'alphabétisation en 1984 , cela lui permettait de pratiquer son sport favori, l'athlétisme ,car le temps lui était largement suffisant de s'y adonner. Sous la couleur de l'ASCUR en 1985 et celle du COSFAP en 1987 en passant par l'USA , il était déjà hors de portée de tous ses concurrents dans le concours de triple saut et de saut en longueur. Il était trois fois champion d'Afrique au Caire en 1990, à Maurice en 1992, à Durban en 1993 et vice-champion d'Afrique à Lagos en 1989, deux médailles de bronze aux jeux africains à Nairobi en 1987, à Johannesburg en 1999, deux médailles d'or aux jeux de la francophonie à Casablanca en 1989 et à Antananarivo en 1997. Médaillé de bronze à la coupe du monde à la Havane en 1992, cinq médailles d'or , trois médailles d'argent et trois médailles de bronze aux jeux des îles de l' Océan Indien de 1985 à 1998 en triple saut, en saut en longueur et au relais 4X100 . Il est encore détenteur des records de Madagascar en saut en longueur 7,77 m réalisé le 19 Mai 1990 à Talence , et du triple saut 17,05 m le 10 Juin 1989 à Sotteville-lès-Rouen . Il était élu meilleur performer africain en 1989, 1990, 1992 et en 1993. Vouloir toujours partager ses expériences , il est toujours au service de la fédération malgache d'athlétisme et a contribué à forger nos athlètes si le temps lui permet.

Passionné de lecture francaise

Si on lui demande le secret de sa réussite sur le plan académique et professionnel , sans hésitation il a répondu par la lecture des livres en français . Il peut dévorer en un temps record tous les livres qu'il aime,en raffolant toutes sortes de fruits. Il adore manger les poissons d'eau douce , et raffole tous les fruits de mer . Même s'il est passionné de lecture , il est très faible dans le domaine soft : numérique et toutes ses dérivés. Devant tout, ses atouts si on lui demande s'il est un sportif ou un homme de science , il répond sans ambage qu'il est juriste et sociologue, mais seulement les gens disent que je suis un scientifique, a-t-il ajouté. A-t-il raison de lui qualifier un tel car tous ses amis remarquent en lui son caractère un peu pensif , indépendant et réservé . Son bond plus de 17m , resterait encore un rêve pour lui-même même si c'était le fruit de son dur labeur et de son travail titanesque . Cela restait son meilleur souvenir. Il a déjà l'occasion de se mesurer avec les élites mondiaux comme Jonathan Edwards qui a réalisé le record du monde mythique de 18, 29m à Göteberg le 7 Août 1995 . Mais le hasard lui fait défaut car , il a toujours un problème avec son pied d'appel qui était toujours à 5cm de la planche au moment du dernier saut , pis encore dame nature, le vent, l'a contré toujours et ne lui permettait pas de bondir un peu plus loin. « On ne peut rien faire contre la nature mais le hasard compte beaucoup », a-t-il poursuivi. Notre invité n'a pas de mauvais souvenir dans sa mémoire car tous ses efforts ont été toujours recompensés . Carl Lewis, titulaire de neuf médailles olympiques qui est l'un des plus grandsathlètes de tous les temps, est son idole .

Maintenant il occupe le poste de directeur interrégional de l'IGE à Antsiranana, un poste qui lui est désigné , mais on s'interroge s'il serait à la place qu'il lui faut, « If you want to test a man's character, give him power », dixit Abraham Lincoln.