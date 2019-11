Congo-Kinshasa: A travers un programme d'incubation de 6 mois - ORANGE CORNERS s'engage à renforcer l'esprit entrepreneurial des jeunes congolais

A l'initiative du Royaume des Pays-Bas, Orange Corners RDC a lancé son programme d'incubation de six mois pour les entrepreneurs congolais à Kinshasa. Ledit programme offre à 20 jeunes innovateurs talentueux, une formation et un mentorat d'experts, ainsi qu'un accès à des réseaux et à des chaînes d'approvisionnement pour démarrer et développer leur entreprise.

Ceci a été mis en œuvre par la plateforme d'entrepreneuriat locale «Ingenious City», en partenariat avec quelques sociétés congolaises. Ivan Paul Emmanuel Tia, responsable de cette firme a lancé ce programme le jeudi 21 novembre 2019, par le biais d'un point de presse qui s'est tenu à l'Ambassade des Pays-Bas.Lancé le 21 novembre 2019, ce programme sera ouvert le 7 février 2020. La période d'incubation ira jusqu'au mois d'août et sera clôturé par une journée de démonstration.

Objectif du Programme

Déjà installé dans neuf pays africains, Orange Corners est une initiative du Royaume des Pays-Bas, en collaboration avec Ingenious City. En fait, ce programme vise à renforcer l'esprit de l'entrepreneuriat en RDC au vu de la situation actuelle. La population congolaise est constituée, faut-il le rappeler, de 70% du Taux de chômage, 15% n'a pas l'accès à l'électricité, 88,62% du Taux de mortalité infantile et entre 59 et 62 ans d'espérance de vie dans un pays qui a 34% d'indice de capital humain. Le programme Orange Corners envisage de former et équiper, en une durée de 3 ans, plus de 120 entrepreneurs, établir plus de 120 stratups, former plus de 120 Business Angel, créer plus de 650 emplois après plus de 2500 heures de formations et plus de 12000 heures de mentoring. "Plus qu'un programme, notre objectif est de créer une plate-forme au sein de laquelle les jeunes entrepreneurs seront formés pour devenir des chefs d'entreprises de demain. Ceci, en inspirant plus de 5000 jeunes et en outillant 120 jeunes entrepreneurs, les femmes en particulier", a expliqué Ivan Paul Emmanuel Tia, Manager d'Ingenious City.

L'accent sera spécialement mis sur les jeunes entrepreneurs congolais en herbe qui ont l'énergie et la détermination nécessaires pour créer une entreprise et qui sont disposés à participer à des projets innovants. Et ce, en vue d'apporter une contribution positive à la croissance économique du continent Africain. Les critères pour postuler sont, entre autres, avoir entre 18 et 25 ans et habiter à Kinshasa, avoir un concept d'entreprise même dans un stade d'idée, avoir de préférence un diplôme de l'enseignement secondaire ou supérieur, avoir un projet qui contribue aux Objectifs du Développement Durable (ODD), dans les secteurs d'éducation et la santé, alimentation et agro-business, énergies renouvelables ainsi qu'en transport et logistique. Mais surtout, être dédié à son projet à temps plein.

Implication du Royaume des Pays-Bas

L'Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en République Démocratique du Congo, Robert Schuddeboom a laissé comprendre que "l'engagement des Pays-Bas à promouvoir les affaires en RDC, se fait non seulement à travers un dialogue permanent avec les autorités du pays en vue de favoriser un environnement économique mais aussi avec le secteur privé à travers le réseau Global Compact, en mettant en avant les questions liées à la responsabilité sociétale des entreprises", a-t-il dit.

Par ailleurs, le Royaume des Pays-Bas, précise-t-il, est ravis d'appuyer Orange Corners car, il a la ferme conviction que les jeunes sont des futurs chefs d'entreprises.

Il sied de signaler qu'Orange Corners pourra offrir un espace convivial et équipé, un Master Class, un Business Clinics, le Leadership Lab, la Collecte des fonds et mobilisation de ressources pour les entreprises, le mentorat et des évènements de réseautage.