Congo-Kinshasa: Jacques Lungwana - Le Bureau de l'Assemblée nationale affiche complet

Autrefois monolithique, le Bureau de la Chambre basse du parlement vient de franchir un palier, en organisant l'élection et l'installation du Rapporteur adjoint, poste réservé à l'Opposition parlementaire depuis le mois d'avril 2019.

C'était au cours de la plénière convoquée hier, jeudi 21 novembre, que le Député Jacques Lungwana Matumona, cadre du Mouvement de Libération du Congo (MLC) de Jean- Pierre Bemba, a été élu au poste de Rapporteur adjoint du Bureau définitif de l'Assemblée nationale.

Elu de la circonscription de Mbanza-Ngungu, Jacques Lungwana a battu à plate couture ses concurrents. Sentant surement sa défaite prochaine, Chérubin Okende de l'AMK-A s'était retiré de cette course en faveur de Pétillon Mundia du MS/G7. Malheureusement, ce dernier n'a pu récolter que 107 voix alors que le candidat de la Dynamique de l'Opposition Fabrice Pwela, lui s'est consolé avec 86 voix. Devant ses collègues, le Député du MLC avait promis de faire chorus un bon traitement et suivi des rapports des vacances parlementaires, au cas où il serait élu Rapporteur adjoint au sein du Bureau de cet organe délibérant. «Ma candidature au poste de Rapporteur adjoint s'inscrit dans le cadre d'une franche collaboration au sein du bureau en ayant un esprit de vertu et de dignité, conforme aux règles de l'honorabilité et conformément à l'article 38 de notre règlement intérieur. C'est pour moi la quatrième fois de siéger dans cet hémicycle en tant que Député national», avait-il rappelé. Et de promettre : "Une fois ce poste m'accordé, je ferai de mon mieux afin que règne la concorde, la parfaite harmonie au sein du bureau. Ensuite, je m'emploierai à exploiter minutieusement les rapports des vacances parlementaires et présenter à temps utiles ces rapports. Et je ferai en sorte que les rapports des vacances parlementaires ne moisissent pas dans les bureaux de l'Assemblée nationale, mais parviennent au gouvernement avec un suivi systématique".

Pour rappel, le poste de Rapporteur adjoint réservé à l'Opposition était sans occupant d'autant plus que les opposants avaient rejeté la répartition des postes au sein du Bureau définitif de l'Assemblée nationale lors de l'élection du Bureau qui avait eu lieu au mois d'avril dernier, propulsant Mme Mabunda Lioko Mudiayi Jeanine à la tête de la Chambre Basse du parlement. Cette dernière est secondée par Jean-Marc Kabund 1er Vice-président, Balamage Nkolo Boniface 2ème vice-président, Musao Kalombo Mbuyu Célestin Rapporteur, Alfani Machozi Marie-Claire Questeur, Vakpa Unyon Innocent Questeur adjoint. Avec la victoire de Jacques Lungwana, le Bureau de l'Assemblée nationale affiche complet.