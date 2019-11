Congo-Kinshasa: Pool Malebo Music Awards - Dr. N'djadi Leteta honoré à sa juste valeur

La soirée de remise de prix de la 1ère édition du Trophée Pool Malebo Music Awards 2019 (POMAMA), s'est déroulée avec succès au salon Virunga de l'hôtel Memling à Kinshasa. Plusieurs artistes et mécènes ont été honorés à travers ce prix prestigieux qui consiste à encourager les meilleurs créateurs et leurs créations artistiques de Brazzaville et de Kinshasa.

La grande joie a été pour beaucoup d'observateurs avertis de voir Docteur Jeff N'DJADI LETETA être sacré meilleur mécène de la culture en République Démocratique du Congo lors de cette édition 2019.

Les membres du jury composé des grands opérateurs culturels ainsi que des professionnels de média venus de deux rives ont jeté leur dévolu sur ce compatriote pour son soutien frénétique à la Culture.

Selon le Président du jury, le choix n'a pas été hasardeux dans la mesure où ce patriote humble a fait ses preuves à travers ses œuvres en faveur de la promotion de la musique à Kinshasa.

«Ces deux dernières années, Jeff N'DJADI a placé la barre très haut en termes de soutien aux artistes, toutes générations confondues. D'abord, c'est un homme de la culture. Il est très social et généreux ; il a prouvé son sens d'humanisme jusqu'au niveau du mécénat culturel dans le pays. Je pense que ce genre de personnes, comme LETATA, ne sont plus nombreuses dans notre musique. Aucun musicien ne peut nous contredire à Kinshasa. Vraiment, il mérite ce prix », a-t-il soutenu.

Evidemment, rappelle-t-on, N'DJADI est la personne la plus chantée ces deux dernières années par les grandes stars de la musique congolaise pour son soutien inlassable à leur carrière respective.

Koffi confirme

Sa récompense a fait également plaisir au chanteur Koffi Olomidé qui salue et félicite le lauréat Kinois dont les actions ne sont plus à démontrer dans le monde des arts. « Docteur N'DJADI LETETA est un homme généreux. Il est peut-être le dernier mécène congolais que Dieu nous a envoyé pour sauver la culture. Je crois que lui-même ne sait pas qu'il est le dernier mécène que nous avons au Congo. Il a pratiquement soutenu et continue à aider tout le monde. Surtout nous les artistes. Mes félicitations !», témoigne le patron de Quartier Latin au cours d'une émission sur Digital Congo Tv.

Depuis, 2016 jusqu'à nos jours, le nom de Jeff LETETA est sur toutes les lèvres de musiciens y compris des chroniqueurs de musique dans la presse qui sont aussi reconnaissants pour ses œuvres.

Ferré Gola, Fally Ipupa, Werrason, JB Mpiana, Wazekwa, Koffi Olomide, Ibrator, Kabose Bulembi, Doudou Kibinda, Tshala Muana, Mbilia Bel, Fabrigas, Innocent Balume... , tous portent à cœur ce grand mécène du moment.

Chacun à sa manière a déjà concocté une mélopée attrayante pour encourager Dr. N'DJADI LETETA, à la fois invisible mais omniprésent à travers son homme de confiance qui n'est autre que le galant Willy KAYEMBE, "Vrai Vrai".

Ainsi, ce trophée lui décerné aujourd'hui est une reconnaissance, mais surtout un acte d'encouragement à un digne fils du pays qui s'est distingué par ses gestes de cœur pour la promotion de la culture en RDC.

Avoir un mécène comme N'DJADI LETATA est une bénédiction immense pour les artistes congolais dont certains ont vu leur carrière éclore grâce à son soutien indéfectible dans la musique.