Cote d'Ivoire: Arrestation d'un couple franco-belge recherché depuis 20 ans

Fin de cavale pour l'un des couples les plus recherchés d'Europe. Le Franco-Ivoirien Jean-Claude Lacote et sa compagne Hilde Van Acker ont été arrêtés à Abidjan mercredi et jeudi, par les autorités ivoiriennes. Des fugitifs qui ont parcouru le monde pendant plus de vingt ans.

C'est une traque qui durait depuis 1996, année où le couple franco-belge était soupçonné d'avoir assassiné en Belgique Marcus John Mitchell, un homme d'affaires britannique. D'abord interpellés par les autorités belges, un alibi leur permet de s'enfuir pour le Brésil, pendant plusieurs années.

Mais c'est au cours des années 2000 que Jean-Claude Lacote refait son apparition à Johannesburg en tant que producteur de Duty Calls, une émission de télé-réalité sur le travail de la police sud-africaine.

L'homme sera ensuite incarcéré à Johannesburg pour tentative d'enlèvement. Il réussira à s'évader en 2008 avec l'aide de sa compagne Hilde Van Acker avant de se réfugier au Zimbabwe.

Vers une extradition ?

Condamné, par contumace, en 2011, à la réclusion à perpétuité, par la justice belge, le couple comptait parmi les personnes les plus recherchées d'Europe par Europol et le FBI. C'est donc à Abidjan qu'ils ont été interpellés par les autorités ivoiriennes mercredi et jeudi.

Si l'on ne sait pas encore depuis quand ils résidaient dans le pays. Tous les deux avaient changé d'identité et Jean-Claude Lacote avait même réussi à obtenir la nationalité ivoirienne. Ils disposent désormais de quinze jours pour demander à être rejugés par la justice belge en attendant leur possible extradition.