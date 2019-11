Algérie: Le Conseil de la Nation prend part à l'Eucoco en Espagne

Alger — Une délégation parlementaire du Conseil de la nation prendra part aux travaux de la 44e Conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui (Eucoco), prévue vendredi et samedi (22 et 23 novembre), à Vitoria-Gasteiz (Espagne), a indiqué jeudi un communiqué de la chambre haute du Parlement.

La conférence se tiendra cette année sous le slogan "1975-2019: 44 ans de lutte pour l'Indépendance, la décolonisation du Sahara Occidental, une garantie de la Paix et de la Stabilité dans la région", a précisé le communiqué.

La délégation du Conseil de la nation est composée du président de la commission de l'agriculture et du développement rural, Bibi Abid en qualité de chef de délégation, et les membres Mohamed Zakaria, Rachid Boushaba, Ahmed Bedda, Abderrahmane Madani, Djebril Ghouma et Mohamed Kadous.

A rappeler que l'Eucoco œuvre dans le cadre d'un réseau international d'associations et de personnalités pour permettre au peuple sahraoui d'accéder à son droit à l'autodétérmination.