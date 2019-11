Cameroun/Sénégal: Cameroun 2021 - La CAN suspendue à la méteo

Le Comité Exécutif de la CAF a tenu hier, jeudi 21 novembre, au Caire sa deuxième réunion statutaire de 2019, sous la présidence de Ahmad. On peut retenir deux grosses informations.

En effet, le CHAN va se dérouler du 04 au 25 avril 2020 au Cameroun. Quant à la CAN 2021, l'instance faîtière du football africain, soutient qu'en «raison des conditions météorologiques», les dates seront décidées conjointement par la CAF et le pays hôte, le Cameroun. Par la même occasion, le COMEX informe que les trois premiers de la Ligue des champions pour la saison 2020/2021 vont prendre part à la coupe du monde des clubs, prévus en juin 2021.

En ouvrant la séance, le président de la CAF a félicité le Comité Local d'Organisation, ainsi que l'Association Égyptienne de Football (EFA), pour la réussite de l'organisation de la CAN U-23, Egypte, informe l'édit.

Le Comité Exécutif a par la suite observé une minute de silence à la mémoire de Ahmed Amr Ateya, un volontaire de 23 ans de la Coupe d'Afrique des Nations U-23, récemment décédé. Le président de la CAF a exprimé ses condoléances et celles du Comité Exécutif à la famille et aux amis du défunt.

LE COMITE D'URGENCE RESILIE LE CONTRAT CAF/LAGARDERE SPORTS

Au cours de cette réunion, le Comité Exécutif de la CAF a pris les décisions suivantes: Le règlement de la CAF sur la Sécurité et la Sureté a été ratifié ainsi que la décision du Comité d'urgence de résilier le contrat CAF / Lagardère Sports ; Le nouvel organigramme ainsi que le projet de réforme de l'administration et de l'arbitrage ont été approuvés ; Les listes des commissions permanentes de la CAF ont été approuvées ; Trois nouvelles catégories de prix, pour les CAF Awards 2019, à savoir: le meilleur joueur interclubs africain, le meilleur président de club africain et un prix social de reconnaissance ont été approuvées ; Les projets sous financement du FIFA Forward pour 2020 ont été approuvés.

LE CHAN AURA LIEU DU 04 AU 25 AVRIL 2020

Concernant les compétitions, les recommandations sur la localisation des sites d'entraînement et d'hébergement des équipes pour le CHAN Cameroun 2020 ont été approuvées. Les dates de la phase finale CHAN Cameroun 2020 ont été approuvées (04 au 25 avril 2020). La Super Coupe de la CAF aura lieu le 14 février à Doha, Qatar. Les représentants africains de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2021 sont les trois premiers de la Ligue des champions pour la saison 2020/2021.

LA CAN CHERCHE SES DATES

Les nouveaux formats des compétitions des jeunes et des femmes basés sur 12 équipes ont été approuvés. Concernant la CAN féminine 2020, un appel à la candidature sera lancé incessamment, informe la CAF. En raison des conditions météorologiques, les dates de la CAN 2021 seront décidées conjointement par la CAF et le pays hôte. Mieux, ajoute le communiqué, «dorénavant pour toutes les compétitions de la CAF, l'administration décidera des dates, des heures et du lieu des matchs après avoir analysé les avis des équipes concernées».

FATMA SAMOURA PRESENTE SA FEUILLE DE ROUTE

Lors de la réunion, Fatma Samoura, Secrétaire Générale de la FIFA et Déléguée Générale pour l'Afrique, a présenté aux membres du COMEX un aperçu de la feuille de route commune de la FIFA et de la CAF sur les réformes en cours et qui portent sur la gestion financière, la bonne gouvernance, l'organisation efficace et professionnelle des compétitions et le développement du football africain.

Le Président de la CAF a remercié Fatma Samoura, ainsi que l'équipe d'experts de la FIFA qui conseille et assiste la CAF dans son processus de réforme, pour son engagement à élever le football africain au plus haut niveau. Les membres du Comité Exécutif se sont associés unanimement aux remerciements du Président de la CAF.

ETO'O, L'INVITE D'AHMAD AU COMEX

À la fin de la réunion, Samuel Eto'o, Conseiller spécial du Président, a été invité par Ahmad Ahmad à présenter une nouvelle proposition concernant la création de la Fondation CAF. Dans son allocution, il a déclaré: «Nous connaissons tous le rôle unique que joue le football en Afrique et la manière dont il peut unir les peuples et les pays. Je pense qu'il a le pouvoir de changer des vies. Je suis ravi d'avoir l'occasion de partager l'idée de la Fondation CAF avec les membres du Comité Exécutif aujourd'hui et j'espère que vous partagez ma conviction pour cet important projet.»

À la suite de sa présentation, un accord de principe a été conclu pour donner le feu vert à une réflexion plus approfondie sur la création de la Fondation CAF.

Les membres du Comité Exécutif ont été informés des préparatifs de la 28ème édition des CAF Awards, un événement annuel célébrant les footballeurs africains et les personnalités qui se sont distinguées en 2019 dans le football, qui se déroulera en Égypte le 7 janvier 2020 avec le partenaire officiel de l'événement, le groupe hôtelier PickAlbatross.

La date et le lieu de la prochaine réunion du Comité Exécutif de la CAF seront communiqués ultérieurement.