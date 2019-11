Sénégal: 2ème édition du prix d'excellence du leadership local - 30 collectivités, 6 journalistes/communicants et 3 chercheurs nominés

Distinguer les meilleures pratiques et innovations dans la gouvernance territoriale au Sénégal, tel est l'objectif de la cérémonie d'apprentissage du Prix d'excellence du leadership local qui s'est tenue hier, jeudi 21 novembre, au Grand Théâtre national, sous la présidence du ministre Oumar Guèye.

Trente (30) collectivités locales, 6 journalistes et communicants, ainsi que 3 chercheurs et universitaires ont été sélectionnés et nominés à l'occasion de la deuxième édition du Prix d'excellence du leadership local. La cérémonie officielle a été présidée hier, jeudi 19 novembre, par Oumar Guèye, le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires.

A l'occasion, Bassirou Kanouté, le président du comité de pilotage du Prix d'excellence du leadership local est largement revenu sur les critères avec lesquels ont été faites les sélections. Selon lui, au départ, 125 candidatures ont été soumises du côté des collectivités territoriales en même temps que 16 journalistes et 12 universitaires. « Ces nominations sont faites sur la base, pour les collectivités territoriales, de certaines catégories dont la participation et l'engagement des citoyens et communautés, la transparence dans la reddition des comptes, la solidarité et l'assistance aux communautés vulnérables et la participation et l'engagement citoyen», renseignera M. Kanouté. En ce qui concerne les journalistes et communicants, a-t-il ajouté « ils sont 6 dans cette catégorie avec quatre en presse écrite, et deux documentaires Tv qui sont choisis ».

Les nominés pour la presse écrite sont Fara Michel Dièye du Soleil, Baba Mballo de Walf quotidien, de Maguette Ndong du Soleil et Saër Sy de l'Observateur. Et pour le documentaire Tv, le comité scientifique a retenu Fatou Warkha Sambe de Warkha Tv et Cheikh Sadibou Sèye de Ndarinfo. Toujours dans son argumentaire, le président du comité expliquera que : « durant les deux jours (21 et 22 novembre), les nominés de la deuxième édition vont présenter leurs bonnes pratiques et production, et projet devant le jury et le grand public». « A l'issue de ces présentations appelées Conférences d'apprentissage par pairs, 18 collectivités locales, 02 journalistes et un doctorant seront primés, le 19 décembre, en présence du chef de l'Etat », informe M. Kanouté.

Pour sa part, le ministre Omar Guèye s'est réjoui de cette belle initiative. Mieux, dira-t-il, « l'esprit d'excellence et l'exigence des qualités de gestion des collectivités territoriales que nous célébrons aujourd'hui sont au cœur des ambitions du Chef de l'Etat ». De plus, a-t-il soutenu, « La promotion d'un développement territorial durable repose sur l'engagement de l'Etat et les collectivités territoriales à réduire les disparités inter-régionales et sur leurs capacités à sortir les populations de leur situation de vulnérabilité ».

A noter que le Prix d'excellence du leadership s'inscrit dans le cadre des recommandations, contenues dans la Charte africaine sur les valeurs et principes de la gouvernance locales, adoptée par les Chefs d'Etat réunis en sommet de l'Union africaine en juin 2014 à Malabo, en Guinée équatoriale.