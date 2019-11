Ile Maurice: Tamarin - Et de quatre pour la Route du Sel!

Pour la quatrième année consécutive, les Rotariens de Tamarin Les Salines ont organisé une chasse au trésor. Activité qui leur a permis de recueillir des fonds pour financer essentiellement leurs projets communautaires.

La Route du Sel 2019 s'est déroulée dimanche dernier sur le parking de Nexteracom à Ébène. Le parcours sur lequel les participants devaient recueillir des indices était Ébène, Domaine des Aubineaux, Jardin botanique de Curepipe, Trou aux Cerfs, Eglise St Clément, Monument aux morts devant le Collège Royal, le collège St Joseph pour le questionnaire A-B et pour la partie B-C, ils devaient chercher des indices à Forest Side, au Domaine De La Grave, Cluny, au Plaisance Shopping Village, Mare Tabac, Beau Climat, et au retour à Ébène.

Des jeunes et des moins jeunes ont effectué le déplacement pour s'amuser et tout simplement participer à une bonne cause. Tous arboraient T-Shirt et casquette à l'effigie de la Route du Sel.

Cette chasse au trésor consiste à répondre à des questions portant sur le parcours sélectionné, à chercher des noms de monuments, de plantes et d'autres lieux mais comprend aussi des sirandanes, charades et autres énigmes à trouver. La manifestation s'est terminée en beauté par un déguisement et un montage de cerf-volant.

L'argent recueilli permettra aux Rotariens de venir en aide aux plus démunis de la région Ouest. C'est un projet mis au point par la présidente Kerina Edmond.

«La Route Du Sel est une activité phare, qui a connu un tel essor et qui promet de rester populaire pendant encore plusieurs années et ce, grâce à nos sponsors que nous remercions vivement», a-t-elle déclaré.