Sénégal: CAN des U23 - Des observateurs s'interrogent sur l'absence du Sénégal

Le Caire — Des entraîneurs et des observateurs présents à la CAN des moins de 23 ans (U23), qui prend fin vendredi soir, au Caire, s'interrogent sur l'absence du Sénégal de cette compétition qualificative aux Jeux olympiques 2020.

"Après avoir éliminé la Guinée, qui avait sorti le Sénégal, un pays qui fait de très bons résultats dans les petites catégories, nous savions que nous étions attendus à cette compétition", a dit l'entraîneur de l'équipe de la Côte d'Ivoire, Souhailo Haidara.

"Le Sénégal a le même niveau que le Nigeria, ces dernières années. Donc les équipes qui l'éliminent doivent être de bon niveau et doivent faire de bons résultats", a souligné le technicien ivoirien, dont les joueurs vont affronter l'Egypte en finale de la CAN des U23.

Les Eléphants de Côte d'Ivoire ont obtenu leur ticket qualificatif aux JO 2020 en même temps que les Pharaons olympiques.

Le Sénégal a été éliminé dès le premier tour des qualificatifs de la CAN des U23 par la Guinée (1-2 et 0-0), qui a été sortie à son tour par la Côte d'Ivoire (1-0 et 2-1).

Faisant un bilan de la CAN des moins de 23 ans, l'ancien arrière gauche de la RD Congo, Herita Ilunga, s'interroge, lui aussi, sur l'absence du Sénégal à cette compétition.

"On s'attendait objectivement à voir le Sénégal à la CAN des 23 en raison de ses bons résultats chez les U17 et les U20, ces dernières années", a dit l'ancien joueur, aujourd'hui observateur technique de la Confédération africaine de football (CAF).

"Cela veut dire qu'aucune équipe ne doit se relâcher sous peine de se faire dépasser", a conclu l'ancien joueur du Toulouse FC et de l'AS Saint-Etienne (France).

Evoquant l'élimination de son équipe dès le premier tour, Fanyéri Diarra, l'entraîneur des Aigles du Mali, a invoqué "le manque de chance" et "la qualité de la compétition", à laquelle ont pris part les huit meilleures nations africains de la catégorie.

"De grandes nations dans les petites catégories, comme le Sénégal, ne sont pas présentes. Donc il faut savoir relativiser et aller travailler davantage pour rebondir lors des prochaines compétitions", a dit le technicien malien.

"En football, ça va vite", a-t-il fait remarquer, regrettant que le Mali n'ait pas pu faire venir tous les joueurs ciblés en raison de la programmation de la CAN des U23 hors des dates FIFA.

Le Mali, qui a remporté deux éditions de la CAN des U17, en 2015 et 2017, a été champion de la CAN des U20 en 2019.