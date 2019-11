Cote d'Ivoire: « Sublime Côte d'Ivoire »-Table-ronde de Hambourg/Siandou Fofana - « Le tourisme ivoirien vous tend les bras (... ), c'est maintenant ! »

Le Ministre du Tourisme et des Loisirs, à la faveur de la session européenne d'appels à investissements et projets pour la mise en œuvre de la stratégie 2018/2025, a lancé une invite aux investisseurs face aux atouts de la destination.

Le vendredi 22 novembre, au Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten, à Hambourg en Allemagne, Siandou Fofana, l'optimisme chevillé au discours, a indiqué, sans ambages aux investisseurs européens :« La Côte d'Ivoire, à travers sa stratégie de développement touristique, « Sublime Côte d'Ivoire », vous tend les bras. Venez visiter la Côte d'Ivoire et vous verrez que c'est maintenant qu'il faut investir dans la mise en œuvre de ladite stratégie ».

Cet optimisme de bon aloi, Siandou Fofana le partage au regard de l'attractivité qu'offre la destination ivoirienne avec ce que cela comporte en termes de potentiel à mettre en œuvre, mais aussi et surtout, en osmose avec le cadre réglementaire et juridique, l'environnement fiscal et la situation sociale qui affiche des signaux de stabilité sur le très long terme. C'est pourquoi et dans la même veine de la Table-ronde des investisseurs à Dubaï, les 20 et 21 octobre dernier qui a permis de capter près de 3000 milliards de FCFA (6 milliards de dollars), il ne doute pas que l'ostensible mobilisation des investisseurs d'Europe et au-delà, permettra de glaner des investissements et projets divers importants.

En attendant une comptabilité et des statistiques au sortir de cette session le ministre du Tourisme et des Loisirs réitère à l'écosystème international de prendre rendez-vous avec « Sublime Côte d'Ivoire » et ainsi, prendre date avec l'histoire pour « cette Afrique qui avance et qui doit faire rêver le reste du monde ». car, souligne Siandou Fofana, « Demain, il sera trop tard ».

Par ailleurs, pour donner toute sa plénitude et corps de vie à l'efficience des tables rondes, le Ministre annonce le démarrage de chantiers émanant de la session de Dubaï, avant la fin de ce mois de novembre, à Abidjan. Dont les Tour dites « De la nation » et « De la paix ». Respectivement de 46 et 74 étages. Et qui devraient transformer de façon copernicienne la physionomie architecturale d'Abidjan. Nous reviendrons sur les différents protocoles d'entente, partenariats et conventions qui ont sanctionné la table-ronde de Hambourg.

Outre l'Ambassadeur, SEM Philippe Mangou (Représenté à l'ouverture par son ministre-conseiller, Aziz Diabaté), mais qui rejoindra la Table-ronde en soirée, cette session a bénéficié de l'onction tutélaire de l'Organisation mondiale du tourisme (Omt). Qui était représentée par SEM Ion Vilcu, Directeur des Membres affiliés. Qui a salué la portée heuristique et pragmatique de « Sublime Côte d'Ivoire ». De même que le Représentant de l'Autorité régionale de Hambourg, responsable du développement technologique, du tourisme et des Relations internationales.

En plus de tous ces arguments rationnels, la touche émotionnelle est venue du groupe Magic System, revêtu de la cape d'ambassadeurs du tourisme ivoirien. Asalfo et ses compères ayant donné le la de ce tourisme ivoirien offensif en rythmes, mélodies et décibels.