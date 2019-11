Angola: L'Angola et la Finlande entament des consultations politiques

Luanda — L'Angola et la Finlande ont analysé vendredi à Luanda l'accroissement des relations diplomatiques et de coopération dans les secteurs des télécommunications, de la météorologie, de l'agriculture et de l'éducation, lors de la première réunion de consultations politiques entre les deux pays.

La concrétisation des investissements dans ces domaines d'intérêt pour la Finlande dépend d'un protocole d'accord qui doit être signé au début de 2020.

La réunion a été coprésidée par le secrétaire d'État aux Relations Extérieures, Tete António, et le vice-ministre pour la Politique étrangère et la Sécurité du ministère des Affaires étrangères de Finlande, Kai Sauer.

A l'ouverture, Téte António a souligné que la tenue de cette première réunion avait permis de passer en revue la situation interne ainsi que la coopération bilatérale et multilatérale des deux pays.

Il a également garanti un climat de confiance favorable à l'intensification des échanges, des idées et des expériences reflétées dans le mémorandum d'accord sur les consultations politiques signé par le ministère angolais des Relations Extérieures et des affaires étrangères en mars 2019.

Selon lui, il y a la volonté des deux parties de signer un accord de coopération économique et commerciale susceptible de faciliter l'établissement de contacts réguliers entre les deux tissus économiques entrepreneuriaux et de promouvoir le transfert de technologie et d'expérience.

Pour le responsable finlandais, les relations entre les deux pays "sont très fortes", dopées par la visite du ministre des Affaires étrangères de son pays en Angola en mars dernier.

Dans ce contexte, son pays a l'intention de signer un mémorandum d'accord dans les domaines des télécommunications, de la météorologie, de l'agriculture et de l'éducation au début de 2020.

La réunion a également examiné la situation dans la région des Grands Lacs et dans le golfe de Guinée, ainsi que la coopération au niveau des Nations Unies.

À la fin, les responsables ont signé le communiqué commun de la première réunion sur les consultations politiques entre la République d'Angola et la Finlande.

La première réunion sur les consultations politiques entre l'Angola et la Finlande, dont la coopération bilatérale remonte à 1978, intervient à un moment où les pays nordiques sont déterminés à renforcer leurs liens de coopération avec les États africains.

Cet intérêt a été récemment démontré lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays africains et nordiques tenue ce mois à Dar-es-Salam (République-Unie de la Tanzanie).