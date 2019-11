Ghana: L'État et les Emirats arabes unis signent cinq nouveaux accords de coopération

Les accords signés entre les deux pays visent à renforcer leurs relations bilatérales. Elles comptent couvrir plusieurs secteurs, à travers un mémorandum il s'agit de l'exemption des visas d'entrée entre les deux peuples, un accord pour la promotion et la protection réciproques des investissements dans les deux pays producteurs de pétrole et un accord visant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu entre les deux gouvernements.

Les ressources humaines et la coopération ainsi que l'assistance mutuelle en matière douanière n'ont pas été en reste dans le protocole d'accord.

Ces nouveaux accords sont pour le Ghana, une aubaine pour mobiliser des investissements et pouvoir financer ses projets d'infrastructures, en comptant sur le secteur privé.

Le Président Nana Akufo-Addo repris par le site d'information ghanéen Pulse, déclare que : «Nous avons décidé de construire un pays progressiste et prospère, et nous nous inspirons de l'histoire à succès de notre pays comme les Emirats arabes unis. Nous avons également décidé de marcher main dans la main avec le secteur privé et le monde des affaires dans ce voyage».

Pour rappel, il y a de cela quelques mois, les Émirats avait signé avec la Gambie un accord pour promouvoir et protéger mutuellement leurs investissements. Cela intervient dans un contexte de diversification des relations des Emirats arabes unis avec les pays africains.