Seychelles: Le ministre des Finances des Seychelles dit qu'un investissement dans les télécommunications du fonds de pension des Seychelles assurera que l'argent reste dans le pays

Des membres de l'Assemblée nationale des Seychelles s'inquiètent de l'achat d'actions de la société de télécommunications des Seychelles cable and wireless par la caisse de retraite des Seychelles.

Le ministre des Finances, du Commerce et de l'Investissement, Maurice Loustau-Lalanne, a été convoqué vendredi devant l'Assemblée pour répondre à une question urgente relative à une notice privé émanant du leader de l'opposition et du leader des affaires du gouvernement concernant la transaction.

Wavel Ramkalawan et Charles De Comarmond ont demandé au ministre tous les détails de la transaction, y compris le montant des investissements de SPF dans cette entreprise.

«Je pense sincèrement que cette transaction est bonne pour les deux sociétés - pour la caisse de retraite et pour Cable & Wireless. Nous devons garder à l'esprit qu'il s'agit de Seychellois - 100%. Nous devons assurer la stabilité à tous les employés et actionnaires qui ont beaucoup investi leur propre argent », a déclaré M. Lousteau-Lalanne.

Le ministre a expliqué que les cinq actionnaires avaient fait un investissement de 43,5 millions de dollars, argent pour lequel ils avaient travaillé dur et qu'ils investissaient maintenant, et qu'il était important de reconnaître leur investissement substantiel.

"Je suis convaincu qu'il s'agit d'un bon investissement, qui apportera des avantages à l'entreprise et qui permettra à l'argent de rester aux Seychelles au lieu d'être envoyé à l'étranger", a ajouté M. Lousteau-Lalanne.

M. Lousteau-Lalanne a fourni les détails dont il disposait et a informé l'Assemblée que des représentants des investisseurs seychellois ayant racheté la société de télécommunications avaient contacté la SPF en septembre pour acheter 220 actions de la société au coût de 24 millions de dollars.

Il a également été révélé vendredi que deux membres du conseil d'administration de la Caisse de pension avaient démissionné à la suite de cette transaction.

Dans un communiqué de presse publié jeudi, la coalition d'opposition, Linyon Demokratik Seselwa (LDS), s'est déclarée "être alarmée par les conséquences possibles de la transaction par le Fonds" et a appelé à une action immédiate sur plusieurs fronts afin d'éviter ce qui pourrait être une tentative d'exploitation des ressources du Fonds au profit de certaines personnes.

"LDS trouve cette caractéristique de la transaction totalement inacceptable. Non seulement le SPF a-t-il manqué la possibilité de réaliser l'investissement à un moment plus propice et à un meilleur prix s'il le souhaitait, mais cela a peut-être servi de simple moyen d'enrichir d'autres personnes ", a déclaré le communiqué de presse.

La Caisse de retraite des Seychelles a annoncé mercredi avoir acquis une participation de 20% dans le Cable and Wireless des Seychelles dans le but de diversifier son portefeuille de placements.

Lors d'une conférence de presse, le président du conseil d'administration - Jaquelin Dugasse - a déclaré que l'investissement de la caisse de retraite dans le rachat de la participation de 20% dans Cable and Wireless lui assurait de siéger au conseil d'administration de la société.

"Le conseil estime qu'il s'agit d'un bon investissement et d'une opportunité. À ce jour, la caisse de retraite a investi dans la Banque commerciale des Seychelles, la SACOS (société d'assurance publique) et les Seychelles Breweries Limited, et nous avons toujours souhaité investir dans les télécommunications", a expliqué M. Dugasse.

Le parti politique d'opposition des Seychelles a averti que le Fonds avait peut-être payé un prix trop élevé pour l'achat et a appelé à une "action immédiate" pour protéger les bénéficiaires du Fonds.

Cable and Wireless Seychelles est la première entreprise de télécommunications à s'être établi aux Seychelles - 115 îles de l'océan Indien occidental - en 1954.

Il a été acheté par un consortium d'entrepreneurs locaux plus tôt ce mois-ci au prix de 130 millions de dollars à Liberty Global, l'une des plus grandes sociétés de télévision et de haut débit au monde. Cet achat fait de CWS la première entreprise de télécommunications du pays entièrement détenue par des Seychellois.

Les nouveaux propriétaires incluent le groupe JFA, composé de Jamshed Pardiwalla, Ravji, Rahhwani et Andy Bainbridge, ainsi que la société de services professionnels ACM, basée à Victoria, qui représentait les actionnaires dans la transaction.