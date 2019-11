Algérie: Zetchi fait le bilan d'une « année exceptionnelle »

L'année 2019 est celle de tous les records pour l'Algérie et Kheireddine Zetchi, le président de la Fédération Algérienne de Football en est conscient.

En 2019, l'Algérie n'aura connu que de bons moments. Intronisé en août 2018 à la tête des Fennecs, Belmadi a permis à l'équipe de remporter la CAN 2019 et de finir l'année en étant invaincue. Après le dernier match disputé par la sélection conclue par une victoire (1-0) sur le Botswana, le président de la FAF a fait le bilan d'une année historique.

« L'année 2019 était très spéciale et surtout exceptionnelle pour nous dans la mesure où nous sommes parvenus à décrocher un deuxième titre africain 29 ans après et de surcroît en Egypte », a-t-il déclaré. Avant de conclure : « L'équipe nationale est restée invincible durant cette année aussi ce qui est énorme. Je tiens à faire un clin d'œil aussi au staff technique et aux joueurs surtout après la Coupe d'Afrique parce qu'ils sont restés avec la même envie et la même détermination et surtout ils ont gardé l'esprit de la gagne, ce qui est très important car on avait peur d'un relâchement de nos joueurs après le sacre africain. Je tiens à les féliciter pour leur professionnalisme ».

Une année vraiment exceptionnelle comme l'a dit Kheireddine Zetchi puisque cette équipe algérienne a été tout simplement formidable.