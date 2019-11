Sénégal: Hausse de 2 % des prix au troisième trimestre (ANSD)

Dakar — Au troisième trimestre 2019, les prix à la consommation ont enregistré une hausse de 2 %, comparativement à leur niveau au précédent trimestre, a-t-on appris de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

Cette évolution est conjointement expliquée par celle des prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées, des services de transports, de communication, de loisirs et culture, ainsi que des articles d'habillement et chaussures, explique notamment la structure.

Dans sa Note d'analyse trimestrielle de l'Indice harmonisé des prix à la consommation, l'ANSD souligne que cette progression faisait suite à l'appréciation simultanée de ceux des produits locaux et importés.

En variation annuelle, les prix à la consommation ont augmenté de 1 %, en rapport avec la hausse des prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées, des boissons alcoolisées, tabacs et stupéfiants, des services de restaurants et hôtels et de l'enseignement, rapporte le document consulté à l'APS.

Sur les neuf premiers mois de 2019, les prix à la consommation ont connu un accroissement de 1%, en comparaison de leur niveau de la période correspondante en 2018, tandis que le taux d'inflation annuel moyen s'est établi à 0, 9 %, fait savoir l'ANSD.