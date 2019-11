Cote d'Ivoire: Salon international de l'Agriculture et des Ressources Animales d'Abidjan / Le vice-président Kablan Duncan - « Il nous faut repenser notre agriculture »

La 4ème édition du SARA (Salon international de l'Agriculture et des Ressources Animales d'Abidjan), après sa reprise en 2017, a ouvert ses portes, hier à Port-Bouët, en présence du vice-président, Daniel Kablan Duncan, le Premier ministre Amadou Gon et de nombreuses personnalités venues d'Afrique et d'Europe. Le vice-président ivoirien Kablan Duncan a indiqué que ledit Salon qui se bonifie au fil des années doit être l'occasion de repenser l'Agriculture.

« Le SARA est en passe, en seulement 4 éditions, de devenir le rendez-vous de référence incontournable des professionnels agricoles de l'Afrique subsaharienne. 16 ans après sa dernière édition, le SARA (Salon international de l'Agriculture et des Ressources Animales d'Abidjan) a été relancé par le gouvernement ivoirien afin de valoriser, promouvoir et développer toutes les richesses du secteur agricole, de l'élevage et de la pêche de la Côte d'Ivoire (…) Il nous faut repenser notre agriculture. Il nous faut la recréer » a recommandé Daniel Kablan Duncan.

Qui a également soutenu que l'avenir de l'agriculture se trouve dans les solutions innovantes. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, selon lui, le thème de l'édition 2019 est plus que d'actualité. Le ministre ivoirien de l'Agriculture, Kobénan Kouassi Adjoumani, a fait savoir pour sa part que le SARA 2019 se veut plus attractif que les précédentes éditions.

A l'en croire, ce Salon n'est pas une simple foire, mais un lieu où on vient nouer des partenariats et concrétiser de belles opportunités d'affaires. Il a, par ailleurs, annoncé qu'en plus des conférences de haut niveau qui meubleront le Salon, on enregistrera la présence du chef de l'Etat ivoirien, Alassane Ouattara, pour la remise de tracteurs aux femmes agricultrices ainsi que celle de la première Dame Dominique Ouattara pour prendre part aux visites guidées.

Des prix ont été décernés à plusieurs acteurs pour leurs actions en faveur du développement du secteur agricole. Au nombre des personnalités distinguées, hier, on peut citer le ministre français de l'Agriculture et de l'alimentation, Guillaume-Didier qui a été élevé au grade de Commandeur dans l'ordre du mérite agricole. La clôture de ce Salon interviendra 10 jours après son ouverture.