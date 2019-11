Algérie: Les pleins pouvoir pour Djamel Belmadi

Après le sacre à la CAN 2019, Djamel Belmadi est désormais le seul responsable de tout ce qui concerne le volet technique de la sélection algérienne depuis le départ du Manager général Hakim Medane.

Quelques mois après ce « cumul de postes », le sélectionneur est conforté dans ce rôle par le président de la Fédération Algérienne de Football Kheireddine Zetchi.

« On a pris la décision de supprimer le poste de manager général. On a vu que c'est le sélectionneur national seul qui doit se charger du volet technique de l'équipe nationale. En revanche, on a installé M. Belyacine dans le poste de coordinateur qui aura comme mission de s'occuper de l'aspect organisationnel », a-t-il déclaré.

Alors que plusieurs rumeurs ont circulé après le départ de l'ancien manager pour des raisons de mésententes avec le président de la FAF, Zetchi donne sa version.

« Je pense qu'il n'y a aucun problème entre moi et Hakim Medane l'ancien manager général qui a voulu, de son propre gré, quitter ses fonctions après la Coupe d'Afrique des nations, puisqu'ils ne pouvaient plus s'investir à 100% dans son travail pour des raison familiales », a-t-il fait savoir.

Djamel Belmadi aura désormais plusieurs casquettes à la fois. Mais le plus important est de continuer par rendre l'équipe algérienne plus compétitive capable de titiller les plus grands.