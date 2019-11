Afrique: Présidence à la FIF - Des voix s'élèvent déjà contre Sidy Diallo

Alors que plusieurs lui prêtent l'intention de déposer une nouvelle candidature, Sidy Diallo ne serait pas avantagé par ses deux mandats précédents. Ces détracteurs penseraient déjà à le pénaliser avant le congrès électif au poste de présidence à la Fédération Ivoirienne de Football.

La gestion des fonds de la Coupe du monde 2014 et de la victoire de la Côte d'Ivoire à la CAN 2015 reviennent sur la table. Et Alain Gouaméné, ancien gardien des Eléphants et président de l'Association des anciens footballeurs tirent déjà la sonnette d'alarme.

« Normalement, cet argent aurait dû servir au football local. Or, rien n'est fait dans ce domaine. Il n'y a rien eu de fait, notamment pour les compétitions de jeunes. Et le niveau du championnat baisse et n'attire plus grand monde », a-t-il dit.

Cette déclaration pourrait décrédibiliser l'éventuelle nouvelle candidature de Sidy Diallo.