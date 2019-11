Sénégal: CRD de lancement du PARIIS à Diourbel, mardi

Dakar — Un comité régional de développement consacré à la mise en oeuvre du Projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel (PARIIS) se tient mardi à Diourbel, annonce un communiqué reçu à l'APS.

La rencontre prévue à partir de 9 heures à la gouvernance de Diourbel (centre), servira de cadre d'échange inclusif et participatif autour des stratégies et approches de mise en œuvre du PARIIS et s'inscrit ainsi dans le démarrage officiel de ses activités au Sénégal, indique la même source.

"Il sera également l'occasion d'informer et de sensibiliser les partenaires et bénéficiaires de la région de Diourbel sur les objectifs du PARIIS, les résultats attendus, les domaines et zones d'intervention, les principes d'intervention et les principaux résultats/impacts de la mise en œuvre du projet dans la région de Diourbel", lit-on dans le communiqué.

"Porté par le Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS) et les six États du Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad), le PARRIS vise à améliorer les capacités de planification et d'investissement dans l'agriculture irriguée", rappelle-t-on

Il s'agit d'un initiative visant à "accroître les superficies aménagées pour la performance des systèmes irrigués sur la base d'une approche participative et systémique de développement de solutions adaptées", souligne le communiqué.

Au Sénégal, le PARIIS intervient dans les régions de Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kaolack, Kolda, Matam, Diourbel, Sédhiou, Tambacounda, Thiès et Ziguinchor à travers des Zones d'Intervention Prioritaires (ZIP).