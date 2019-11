Algérie: Les tentatives "désespérées" ciblant la sécurité de l'Algérie ont "échoué" et "vont encore échouer"

ALGER- Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée Nationale Populaire (ANP), le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, a affirmé, vendredi à Ouargla, que toutes les tentatives "désespérées" ciblant la sécurité et la stabilité de l'Algérie ont "échoué et vont encore échouer" grâce aux efforts "laborieux" et "fructueux" de l'ANP, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Toutes les tentatives désespérées ciblant la sécurité et la stabilité de notre pays ont échoué et vont encore échouer dans l'avenir grâce à l'aide d'Allah le Tout-Puissant et grâce aux efforts laborieux et fructueux que l'ANP, digne héritière de l'Armée de libération nationale, ne cesse de consentir, en s'inspirant de son dévouement aux valeurs de Novembre et son message éternel afin que l'Algérie demeure unie et indivisible, conformément au serment prêté au service de la patrie", a déclaré le chef-d'état major de l'ANP au 4e jour de sa visite en 4e Région Militaire à Ouargla.

Lors d'une allocution prononcée à l'occasion d'une réunion de travail avec le commandement, l'état-major de la Région, les commandants des secteurs opérationnels et des unités, les responsables des différents services de sécurité, et les directeurs régionaux, M. Gaïd Salah a mis en valeur les "grands efforts" consentis par les éléments des unités mobilisées le long de la bande frontalière en territoire de compétence, "dans l'objectif de sécuriser et protéger cette zone vitale et sensible" contre toutes les menaces et les fléaux.

"Ce qui requiert impérativement de vous en tant que cadres de veiller à l'exécution rigoureuse des programmes de préparation au combat pour les différentes composantes du corps de bataille, à travers l'intensification des exercices pratiques, tactiques et opérationnels de tirs avec munitions réelles au profit des différentes armes et forces dans les divers niveaux et échelons, et à travers l'instruction et la préparation des états-majors et des personnels aux niveaux tactiques et opérationnels et ce, en sus de la nécessité d'un emploi optimal des systèmes d'armes mis à disposition", a-t-il dit.

Le Général de Corps d'Armée a mis en évidence le fait que les défis "se multiplient et s'accélèrent et que l'Algérie mérite que tous ses enfants, là où ils se trouvent, soient son rempart impénétrable".

Selon le vice-ministre de la Défense nationale "il n'y a aucune crainte pour une Patrie dont les personnels de son Armée sont imprégnés des valeurs de leur histoire nationale et considèrent la valorisation de ses leçons et ses enseignements comme la lumière qui éclaire leur chemin, vers l'acquisition de plus de puissance, à même de garantir le prestige de l'Algérie et de préserver sa souveraineté nationale et son unité territoriale et populaire".

Avant de prononcer son allocution, M. Gaïd Salah a suivi un exposé global sur la situation générale sur le territoire de compétence, présenté par le commandant de la Région, précise le communiqué du MDN.

sur l'âme du valeureux Chahid "Chihani Bachir", dont le nom est porté par le siège du commandement de la Région, a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et a récité la Fatiha sur son âme et sur celles de tous nos vaillants Chouhada.

Il également a procédé à l'inauguration de quelques infrastructures et annexes administratives, où il a reçu d'amples explications sur ces structures, avant de visiter leurs différentes parties, conclut le communiqué.