Congo-Kinshasa: « On fait tout pour que l'ADF n'ait plus la possibilité d'opérer sur un seul centimètre », rassure C. Kasivita

Le gouverneur du Nord-Kivu, le président de l'Assemblée provinciale ainsi que les élus provinciaux sont dans la région de Beni depuis jeudi 21 novembre dernier. L'objectif de cette visite est d'évaluer la situation sécuritaire déjà très fragile depuis le retour en force des tueries des civils attribuées aux ADF. Ces autorités provinciales ont aussitôt engagé des consultations populaires pour tenter de désamorcer la méfiance et le désespoir qui ont envahi les habitants, à cause des massacres sanglants des compatriotes ces dernières semaines.

Le gouverneur du Nord-Kivu, Carly Nzanzu Kasivita séjourne depuis jeudi 22 novembre dans la ville de Beni. Le but serait de calmer les ardeurs d'une population frustrée par des morts en répétition s'en prend aux casques bleus de la Monusco opérant dans la région.

Après un huis-clos entre les membres de sa délégation et un échange avec les responsables de la Monusco Beni-Lubero, jeudi dès son arrivée, Nzanzu Kasivita a présidé une réunion provinciale de sécurité élargie au comité urbain de sécurité de la ville de Beni et une dizaine de députés provinciaux de sa délégation. Ce vendredi, il a élargi les échanges aux différentes couches de la population avec la Fédération des entreprises du Congo (FEC), l'Association culturelle Kyaghanda Yira, la coordination de la société civile, la notabilité locale, la jeunesse... Et, c'est ce même exercice qu'il compte d'ailleurs réaliser dès ce samedi 23 novembre à Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, où il est attendu.

À tout point de vue, l'adresse du gouverneur a porté sur la compassion aux victimes, l'étude de nouvelles stratégies pour mâter le carnage mais aussi, le soutien aux efforts menés par l'armée congolaise sur le champ de bataille.

« Nous sommes là pour exprimer notre compassion mais aussi, pour encourager notre armée dans la traque contre les ADF qui ont endeuillé ce territoire et cette ville. Ensemble avec les acteurs de la sécurité, nous allons échanger les informations pour que la protection des civils soit assurée. On est en train de faire tout pour qu'à l'issue des opérations militaires, que les ADF n'aient plus la possibilité d'opérer sur un seul centimètre de la RDC », promet Nzanzu Kasivita.

L'implication de la population sollicitée

Le gouvernement du Nord-Kivu est persuadé que l'appui de la population en période de guerre est un atout majeur pour dérouter l'ennemi. Ainsi, devant ses compatriotes de Beni, Carly Nzanzu a vivement sollicité la collaboration civile en vue d'une mutualisation des renseignements entre militaire et population. Lui qui a vécu jeudi et vendredi des scènes de dépit des manifestants contre la Monusco, exhorte ses administrés à la vigilance et à maintenir leur confiance aux services de sécurité.

« Nous appelons la population à la vigilance. Nous sommes en train de mener des opérations mais l'ennemi est encore là. Nous ne pouvons pas nous dire que parce qu'on a déjà conquis des espaces, que l'ennemi a disparu complètement. Il est encore là, il connait bien la région. Nous devons faire attention en évitant des attroupements dans des zones de combat parce qu'il peut aussi nous surprendre », recommande-t-il.

Des incursions en cascade, une diversion de l'ennemi pour désunir civils et militaires

Nzanzu Kasivita demande aux victimes des affres de la guerre de Beni à ne pas se tromper de vue. Pris en étau, dit-il, l'ennemi joue à la diversion par des attaques par endroit, pour tenter de couper le lien entre les soldats congolais et les habitants. Le gouverneur appelle ainsi à ne pas céder à des actes provocateurs de l'ADF.

« Il ne faut pas qu'on soit distrait par des tactiques des ADF. Ils ont compris que la jeunesse de Beni continue à soutenir les forces armées au point d'amener même à des appuis en substance alimentaire. C'est la raison pour laquelle il a organisé des incursions pour créer un fossé entre FARDC et population. Il n'est pas normal que, pendant qu'on est en train d'attaquer Oicha, nos compatriotes s'organisent aussi pour tirer derrière nos militaires. Ça se comprend trop mal. Il ne faut pas que notre colère donne des brèches à l'ennemi. Il crée en nous le désespoir », a-t-il prévenu.

Il sied d'indiquer que la tension est bien rallumée depuis jeudi 21 novembre à Beni et Butembo. En cause, le départ de la Monusco est vivement réclamé par la population qui l'accuse d'inaction devant les tueries dans la région. Jusque la nuit de ce vendredi, la ville de Beni est très agitée. Amassés dans nombreux coins, les jeunes ne jurent que par le départ des casques bleus de l'Onu de la région.