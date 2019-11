Algérie: Vo Vietnam - la Fédération algérienne passe sous l'égide de la World Federation

Alger — La Fédération algérienne de Vo Vietnam (FAVV) a décidé d'activer et d'exercer ses missions sous l'égide de l'instance mondiale de cet art martial, la World Federation of Vo Vietnam (WFVV) dont les modes de compétition et règlements sont aux normes internationales, a révélé le président de l'instance algérienne, Rabie Aït Medjber.

"Dorénavant, nous coopérons uniquement avec la World Federation of Vo Vietnam et non plus avec la Fédération internationale (FIVV). La raison est que la WFVV a mis en place des règlements officiellement reconnus et adoptés par 120 pays membres, issus de tous les continents", a indiqué Aït Medjber à l'APS.

En revanche, le premier responsable de l'instance algérienne a cité, entre autres reproches envers la FIVV, le fait que celle-ci adopte comme formule de compétition, "une pause de six heures avant le déroulement des quarts, demies et finales, alors que la WFVV opte pour neuf heures".

La décision du non-renouvellement de l'adhésion de l'instance algérienne à la FIVV qui "représente en vérité une Ecole purement traditionnelle" selon Aït Medjber, "découle de notre conviction que cette instance ne répond pasaux ambitions de la frange de la jeunesse et n'organise pas de compétitions internationales ou des passages de grades...etc. En un mot, elle ne peut être considérée comme une fédération au sens propre du terme".

Sur la page facebook de son instance, Aït Medjber a annoncé que sa fédération "n'entreprendra aucune activité sous l'égide de la FIVV tant que cette dernière ne respecte pas les engagements conclus lors des dernièresrencontres bilatérales".

Selon lui, la FIVV "doit changer sa vision et sa politique envers la Fédération algérienne et la considérer à sa juste valeur, puisque l'Algérie recèle un nombre important de pratiquants de niveau mondial".

Tout récemment, Rabie Aït Medjber s'est rendu au Vietnam où il a rencontré des responsables dece pays dont le président de la WFVV et le Directeur des Sports au ministère des Sports vietnamien, avec lesquels il a évoqué divers sujets dont l'organisation en Algérie du Championnat du monde de Vo Vietnam en novembre 2020.

La décision d'organiser le Mondial-2020 a obtenu l'aval du ministère de la Jeunesse et des Sports et de l'instance mondiale, selon le président de la FAVV qui a indiqué que les préparatifs pour cela ont déjà été lancés, selon un calendrier bien établi, appelant au passage le ministère de tutelle à apporter le soutien nécessaire à la Fédération algérienne pour abriter cette compétition mondiale.

Le Vo Vietnam, créé en 1957 par le maître vietnamien Nguyen Duc Moc, a été introduit en Algérie en 1973 par le maître algérien Abdelmalek Aït Larbi.

Au Championnat du monde-2019, en mai dernier à Marseille (France), l'équipe algérienne avait pris la première place dans la spécialité Combats et la troisième place au classement général, derrière le Vietnam (champion) et la France. En 2018 au Vietnam, l'Algérie avait terminé au quatrième rang.