Ile Maurice: Lagon - De mystérieuses méduses font des victimes dans le nord

«C'est la toute première fois que je vois ce type de méduse.» Un policier de la National Coast Guard a été médusé hier non seulement par le nombre de ces bestioles dans le lagon de Mont-Choisy et à Grand-Baie mais, surtout, parce qu'elles n'ont pas été identifiées.

Pas plus grandes qu'une pièce et d'un bleu marine, les méduses présentes également à Péreybère et à Grand-Gaube ont fait, selon le policier, au moins une demi-douzaine de victimes.

Celles-ci, ressentant toutes une forte brûlure, ont reçu des soins dans des cliniques ou à l'hôpital. Toujours selon le policier, il est déconseillé aux baigneurs de se jeter à l'eau dans le nord de l'île.

«Si vous êtes piqués, par n'importe quel moyen, il faut aller à l'hôpital», prévient-il. Selon un skipper de Grand-Baie et le policier, c'est le vent soufflant de l'équateur qui pousse les méduses vers nos côtes. N'ayant pas de nageoire ou autre organe moteur, elles se déplacent au gré du vent et du courant marin et vivent dans les eaux chaudes.