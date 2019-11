Algérie: Le pays a besoin d'un dirigeant de la génération post-indépendance

Oran — Le prétendant à la Présidentielle du 12 décembre prochain, Abdelaziz Belaïd a affirmé, vendredi à Oran, que l'Algérie "a besoin, aujourd'hui, d'un dirigeant de la génération post-indépendance parmi ceux qui ont les mains propres et la compétence nécessaire pour mener le pays à bon port", s'engageant à ouvrir de grands chantiers de réformes pour asseoir un Etat où le peuple constituerait la seule source du pouvoir.

Lors d'un meeting animé à la salle omnisports, M. Belaïd a dit que "l'Algérie a besoin, aujourd'hui et plus que jamais, d'un dirigeant de la génération post-indépendance qui n'a pas les mains sales par le détournement de fonds et qui jouit de l'expérience et de la compétence nécessaire pour mener le pays à bon port".

Le candidat à la magistrature suprême considère que "sa réussite aux prochaines échéances sera celle de la démocratie et de la génération de l'indépendance", citant, entre autres priorités de son programme de réforme la révision de la Constitution, une Constitution "qui conviendra au peuple et non au Président", a-t-il dit.

Dans ce cadre, l'intervenant s'est engagé à accorder toutes les prérogatives aux assemblées locales, car il s'agit là d'une "République indépendante", et ce pour mettre fin à "l'autorité et à la pression de l'administration sur les élus du peuple".

Critiquant la politique de l'Etat à l'égard des artistes et des sportifs, M. Belaïd promet de les réhabiliter à travers la création d'offices pour la défense et la protection de leurs droits.