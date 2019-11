Cote d'Ivoire: Sara 2019 - La gastronomie française au rendez-vous

« France Bon Appétit ». C'est le stand que la France, pays invité d'honneur de l'édition 2019 du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan (Sara 2019) s'est offert pour exposer et faire déguster au grand public, la variété de sa gastronomie connue du monde entier.

Ainsi, du 22 novembre au 1er décembre 2019, ce pays fera découvrir, dans un décor franco-ivoirien, en partenariat avec l'enseigne Carrefour, le Centre interprofessionnel de l'économie laitière (Cniel) et Reflets de France, une panoplie de produits alimentaires pour le bonheur des gourmets ivoiriens.

A l'ouverture de cet évènement qui a enregistré plus de trente mille visiteurs et environ sept milles professionnels du milieu agricole, et aussi de Didier Guillaume, ministre français de l'Agriculture et de l'Alimentation, Hassan Sefrioui, directeur Afrique de l'Agence de communication et de marketing dédiée aux produits alimentaires de la France (Sopexa), a donné les enjeux de la forte représentation française à l'évènement.

Selon lui, étant le pays à l'honneur, la France s'est dotée d'un pavillon beaucoup plus vaste pour faire découvrir aux Ivoiriens les produits français qui sont commercialisés chez Carrefour. Ces produits composés de pâtisserie, de produits secs dont des biscuits ; des vins originaires de toutes les régions françaises ; du fromage ; des produits laitiers, etc. sont à déguster sur place. « Actuellement tous ces produits présents dans notre pavillon du Sara sont en promotion, donc à des prix plus bas que ceux du centre commercial situé à Abidjan-Marcory », informe-t-il.

A ces produits français, Hassan Sefrioui souligne la présence d'une nouvelle création, fruit du brassage culinaire entre la France et la Côte d'Ivoire, à savoir la salade d'attiéké à la ratatouille accompagnée de la banane plantain et la sauce de Dijon. Le tout accompagné d'un dessert fait à base du cacao 100% made in Côte d'Ivoire et des éclats de banane plantain.

Cette innovation vise, selon lui, à montrer aux visiteurs à quel point ils peuvent utiliser ces produits en majorité ivoiriens pour la confession de leurs mets. C'est en quelque sorte, précise le directeur Afrique de Sopexa, une manière de rendre flexible l'alimentation des Ivoiriens pour ne pas les contraindre uniquement aux produits français.