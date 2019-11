Madagascar: KMF/CNOE et les Communales - Contre l'instrumentalisation politique des chefs de fokontany

Les dirigeants du KMF/CNOE devant la presse hier à Antanimena.

Les tentatives d'instrumentalisation politique des chefs de fokontany ont été dénoncées hier à Antanimena.

Le KMF/CNOE a sorti hier son premier communiqué sur les Communales du 27 novembre. En tant qu'entité de la société civile engagée dans l'éducation citoyenne, la commission nationale d'observation des élections sensibilise les citoyens à s'acquitter de leur devoir électoral le 27 novembre. « On assistera à deux scrutins le 27 novembre prochain, l'un pour l'élection des maires, et l'autre pour celle des conseillers communaux et municipaux. Les électeurs auront donc à voter deux fois le même jour. », précise le KMF/CNOE dans son communiqué.

Un communiqué où il rappelle les 9 étapes du vote, de la remise aux responsables du bureau de vote des cartes d'identité nationale ou des cartes d'électeur à l'utilisation de l'encre indélébile. Le KMF/CNOE rappelle par ailleurs que les bureaux de vote s'ouvriront à 6h du matin et seront fermés à 17h. Mais, cette entité d'observation électorale ne s'arrête pas à cette traditionnelle mission de sensibilisation.

Dans son communiqué d'hier, elle fait constater des faits dont elle est témoin durant les jours de campagne qui se sont déjà écoulés. « Ce qui est positif, c'est que la majorité des candidats ont essayé de faire connaître aux électeurs leurs programmes. Ce qui est négatif, c'est que la campagne pour l'élection des conseillers semble éclipsée par celle pour l'élection des maires. », affirme le KMF/CNOE.

Listes électorales. Par ailleurs, le KMF/CNOE estime qu'il ne devrait y avoir des problèmes concernant le remplacement des chefs de fokontany quand ce remplacement respecte la procédure exigée par la loi. « Par contre, l'instrumentalisation politique de ces chefs de fokontany pour des soutiens à des candidats durant la campagne est inadmissible. », fustige cette entité engagée dans l'observation électorale à Madagascar.

Cette dernière déplore également que les listes électorales à utiliser aux scrutins du 27 novembre prochain ne sont pas encore parvenues au niveau de certains fokontany. A propos de ces listes électorales et suite aux inquiétudes exprimées par les députés TIM élus dans la Capitale, le président de la CENI Hery Rakotomanana a déclaré que les preuves de manipulation doivent être apportées pour pouvoir effectuer des confrontations publiques des listes électorales originales avec leurs extraits. Reste à savoir si en cas des suspicions, ces confrontations publiques peuvent être effectuées le jour-J et avant le début du vote.

En tout cas, la campagne électorale pour l'élection des maires et des conseillers communaux et municipaux touchera à sa fin dans 72 heures. Les candidats organisent leur « Faradoboka » aujourd'hui et demain. « Nous encourageons les candidats à respecter la loi. Madagascar est un Etat de droit. Tout le mode est soumis à la même loi. Les candidats doivent agir pour l'apaisement et la paix. », a lancé hier le KMF/CNOE.